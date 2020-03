Skyderi i Fjerritslev: Intet tyder på, at skyderi var et opgør - men hvorfor blev 53-årig så skudt?

FJERRITSLEV:Intet tyder på, at skyderiet på åben gade i Fjerritslev tirsdag aften, hvor en tilfældig 53-årig mand blev ramt af skud, var et opgør.

Det fortæller vicepolitiinspektør Frank Olsen, Nordjyllands Politi, der maner bekymringerne om et muligt narkoopgør eller andet opgør mellem kriminelle til jorden.

- Det er en helt tilfældig mand, der er blevet ramt af skud, og der er intet som helst der tyder på, at der skulle ligge et eller andet opgør bag, siger vicepolitiinspektøren.

Men politiet mangler stadig at finde svar på de helt centrale spørgsmål: Hvorfor blev der skudt, og var det meningen, at den 53-årige skulle rammes?

Gerningsmanden er endnu ikke fundet, men politiet er dog ikke på bar bund i sagen.

- Vi mener at have fundet stedet, hvor der blev skudt fra, og vi har en ide om, hvad der er sket. Men det kan jeg ikke løfte sløret for af hensyn til efterforskningen, siger Frank Olsen.

En større politiaktion i Fjerritslev, efter at en mand er blevet skudt i hånden.

Skudt ned på knallert

Skyderiet skete kort før klokken 20, hvor en 53-årig mand kom kørende ad Jernbanegade på sin knallert.

Manden havde lige været i Netto og var på vej hjem, da han blev ramt af flere hagl i hånden, og væltede på sin knallert.

Den 53-årige har ikke været i livsfare, men han hånd er alvorligt skadet.

Politiet rykkede massivt ud tirsdag aften, og stormede blandt andet et hus på adressen Jernbanegade 20. Det viste sig, at huset stod tom, og Frank Olsen fortæller, at huset intet har med sagen at gøre.

Mange kriminelle har oversavet jagtgevær

Onsdag fik politiet så en henvendelse om, at der lå et våben ved ældrecentret på Tennisvej. Politiet fandt her et oversavet jagtgevær, som med al sandsynlighed er gerningsvåbenet.

Politiet fandt et oversavet jagtgevær ved et ældrecenter. Foto: Martin Damgård

Og måske fortæller gerningsvåbenet noget om, hvem der skød.

- Et oversavet jagtgevær ses ofte i de kriminelle miljøer, fortæller Frank Olsen der dog ikke med sikkerhed kan sige, at det betyder, at gerningsmanden så skal findes i disse miljøer.

Flere spor at arbejde med

Efterforskningen er skyderiet er fortsat massiv, og i løbet af torsdagen skal der blandt andet ses videoovervågning - blandt andet fra Netto.

Derudover har politiet en række henvendelser, der skal følges op på.

- I løbet af onsdagen fik vi en del henvendelser, og der var også borgere, der kom forbi den mobile politistation. Og det har givet os en del at arbejde videre med, siger Frank Olsen.

Hvis man har oplysninger i sagen, kan man stadig kontakte Nordjyllands Politi på telefon 114.