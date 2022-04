Slog politimand i hovedet med coladåse

BROVST:En 46-årig mand fra Brovst-området blev mandag varetægtsfængslet fire uger, efter han sent søndag aften havde slået en politimand i hovedet med en coladåse.

Den 46-årige er fængslet for grov vold. Han nægter sig skyldig, men erkender dog at have slået med coladåsen, oplyser anklager Thomas Klingenberg fra Nordjyllands Politi.

Trusler på gaden

Søndag ved 23-tiden rykkede en politipatrulje ud til Brovst efter melding om, at en mand gik rundt og truede folk på gaden.

Da politiet nåede frem, ville manden gå, og da betjentene bad ham blive, slog han en af politifolkene i hovedet med colaflasken, oplyser anklageren.

Politimanden fik en bule og en rift i hovedbunden.

Fordi volden blev begået med et "redskab" - coladåsen - er den 46-årige sigtet for grov vold. Samt for vold mod en politimand, der var ved at udføre sit arbejde i offentlig tjeneste.

Den 46-årige accepterede fængslingen.