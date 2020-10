Smitten er steget eksplosivt: Nu kan borgere bliver corona-testet på Gjøl

JAMMERBUGT:Konstateringen af 50 nye covid-19 smittede borgere i Jammerbugt Kommune den seneste uge får nu myndighederne til at reagere.

TestCenter Danmark, under Statens Serum Institut, har besluttet at etablere et midlertidigt testcenter på Gjøl, der i øjeblikket er i fokus på grund af flere smittede minkfarme, hvor myndighederne er i færd med aflivning. Jammerbugt tegner sig for det højeste antal nye smittede i Nordjylland indenfor den seneste uge.

Region Nordjylland har ansvar for driften af mobile og faste testcentre for borgere uden symptomer, og lige nu er man ved at få de sidste detaljer på plads, så der kan blive skruet op for test af borgere på Gjøl.

Indtil videre er planen, at man kan blive testet på Gjøl onsdag og torsdag fra klokken 10-17, det kommer formentlig til at foregå i hallen.

Der er i forvejen et fast testcenter i Jammerbugt Sundhedshus i Brovst, hvor man kan blive testet tirsdag 10-17, det tilbud kører uændret.

