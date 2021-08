Smittestigning: Endnu et nordjysk sogn lukker ned

SALTUM:Antallet af nye smittede i Saltum Sogn betyder, at grænseværdier for nedlukning af sogne er overskredet. Derfor lukker sognet ned tirsdag, indtil smittetallet igen er mere stabilt, oplyser Jammerbugt Kommune.

Med 20 nye smittede de seneste syv dage, et incidenstallet på 1504,9, og en positivprocent på 10,31, bliver Saltum Sogn lukket ned fra tirsdag 24. august 2021.

Sognet genåbnes, når mindst ét af de tre kriterier for nedlukning igen er under grænseværdien og har været under i en uge i træk.

- Vi har i længere tid haft et forholdsvist stabilt niveau af smittede i alle sogne i Jammerbugt Kommune. Desværre kan vi med smitteudbruddet knyttet til Saltum Skole se, at situationen fortsat kan være sårbar. Vores sundhedspersonale arbejder ihærdigt på at smitteopspore, og har et tæt samarbejde med Styrelses for Patientsikkerhed for at få inddæmmet smitten, så den kan blive bragt ned hurtigst muligt, siger borgmester Mogens Christen Gade i en pressemeddelelse fra kommunen.

- Selv om mange er vaccineret, og vi lever under mindre restriktioner, så opfordrer jeg alligevel alle til at lade sig teste, hvis de har symptomer, og fortsat leve efter de gode vaner, vi kender så godt nu, tilføjer han.

I Saltum Sogn varer nedlukningen mindst en uge. Nedlukning af sognet ophæves, når sognet enten har haft en incidens under 1.000 i en uge, har færre end 20 nye smittetilfælde på en uge, eller at positivprocenter er under tre procent i en uge i træk.