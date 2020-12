Smittetal stiger: Nu indføres besøgsforbud på bosteder

JAMMERBUGT:Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt Jammerbugt Kommune at indføre besøgsforbud på alle kommunale og private botilbud. Et forbud, der gælder fra i dag, fredag 18. december, kl. 17.

De nye restriktioner skyldes stigende smittetal i kommunen og er nødvendige for at bremse coronasmitten, skriver Jammerbugt Kommune i en pressemeddelelse.

I begrænset omfang vil det fortsat være muligt for nogle pårørende at besøge beboere på de private og kommunale botilbud. Det gælder besøg på indendørs arealer i såkaldt kritiske situationer, heriblandt forældres besøg hos børn.

Beboere vil også kunne få besøg af en eller to faste besøgspersoner, men kun i beboerens eget værelse eller bolig.

Besøgsrestriktioner er midlertidige. De vil blive ophævet, når Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at de ikke længere er nødvendige.