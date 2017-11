Snart dom i retssagen efter Fjerritslevbrandene

FJERRITSLEV: Der har indtil videre været afholdt seks retsdage i sagen om de mange brande i Fjerritslev-området 9 2016, og dermed er bevisførelsen slut. Den tiltalte 34-årige mand nægter sig skyldig i alle anklager, og mandag skal anklager Kim Kristensen og forsvarsadvokat Jens Christian Christensen så procedere for henholdsvis straf og frifindelse, inden der bliver afsagt dom 21. november.

Alvorlig tiltale

Den 34-årige blev anholdt 28. november, efter politiet havde offentliggjort en overvågningsvideo fra Fjerritslev Skole af en brand i et skur. Den efterfølgende efterforskning førte til, at deltidsbrandmanden blev tiltalt for yderligere 10 påsatte brande, så han i alt er tiltalt for 33 brande, der medførte skader for over 21 millioner kroner.

Den mest alvorlige af brandene var branden i et stråtækt hus 19. november på Thistedvej 22, hvor en 87-årig kvinde blev reddet ud af sit barnebarn. Den 34-årige er for det forhold tiltalt for kvalificeret brandstiftelse, der har en strafferamme op til livstid.

Udover den tiltalte har 42 vidner afgivet forklaring i retten, og anklagemyndigheden har fremført de beviser, de har mod den 34-årige.

Der er tre store bevistemaer i sagen: En videooptagelse fra en brand, teleoplysninger samt et enkelt dna-spor.

