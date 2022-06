Snør vandreskoene: Hærvejens herligheder skal frem i lyset og tiltrække gæster fra hele verden

JAMMERBUGT:Man behøver ikke rejse langt for at opleve smukke vandreruter. I Jammerbugt Kommune finder man hele 76 kilometer af Hærvejen, og den rute skal i højere grad synliggøres og ad den vej tiltrække flere gæster til området.

15 kommuner er gået sammen i foreningen "Udvikling Hærvejen" - en af dem er Jammerbugt Kommune. Kommunerne har netop fastlagt strategien for, hvordan Hærvejen bliver endnu mere attraktiv at benytte. Til det projekt har Nordeafonden givet tilsagn om at bidrage med et trecifret millionbeløb.

- Strategien er nu lagt for de næste fire år og skal implementeres løbende. Vi vil gerne være med til at sætte en udvikling i gang langs Hærvejen som eksempelvis mødesteder, bedre skiltning, shelters, servicestationer til cykler, nye koncepter for vandreferier osv., fortæller Erhvervs- og Turistchef i Jammerbugt Kommune, Anna Oosterhof, der ikke er i tvivl om, at projektet vil få stor betydning for turisterhvervet.

- Turisterne efterspørger i stigende grad outdoor-oplevelser, og vores naturskønne kommune kan i den grad levere ind på denne dagsorden. Jeg forventer, at Hærvejen kan være med til at tiltrække endnu flere gæster til Jammerbugt Kommune – især på de tidspunkter af året hvor der ikke er højsæson, siger hun.

I kølvandet på den netop vedtagne strategi er næste skridt, at Jammerbugt Kommune og de andre 14 kommuner, der er med i samarbejdet, får skabt en udvikling, der kan sikre ruten international bevågenhed, hvilket skal skabe lokal udvikling.

- Det vil understøtte vores lokale erhvervsliv, da Hærvejsturisterne har brug for en seng at sove i, samt at spise og handle undervejs langs med ruten. På denne måde får vi forhåbentligt sat mere skub i turismevæksten i vores lokalområder, især udenfor de kendte kystbyer som i forvejen er godt besøgte, påpeger Anna Oosterhof.

Det kan synes udfordrende at blive enige med 14 andre interessenter, men ifølge Erhvervs- og Turistchefen er samarbejdet med de øvrige kommuner forløbet gnidningsfrit.

- Det har været et supergodt samarbejde. Jeg er selv en del af den nationale styregruppe for projektet, og der er en meget aktiv arbejdsgruppe tilknyttet projektet, som især arbejder med selve kvalitetsløftet af Hærvejen med det mål at indfri strategiens løfte om, at Hærvejen skal være en ikonisk vandrerute med international gennemslagskraft, siger Anna Oosterhof.