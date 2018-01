Sol og Strand overtager sommerhusbureau

NORDJYLLAND: Sol og Strand Feriehusudlejning har overtaget firmaet Top-Ferie i Frøstrup. Hermed udvider Sol og Strand sine aktiviteter ved den nordjyske vestkyst og på Nord- og Vestsjælland med i alt ca. 60 ferieboliger.

- Visse steder i landet er det vanskeligt at imødekomme behovet med de sommerhuse, vi disponerer over. Derfor er vi meget tilfredse med, at vi har kunnet forhandle os frem til en aftale om overtagelse af Top-Ferie, siger salgs- og marketingdirektør hos Sol og Strand Feriehusudlejning, Thomas Christiansen, der har hovedkvarter i Hune ved Blokhus.

- Vi er allerede nået langt med at organisere de fremtidige arbejdsopgaver, og vi har masser af spændende planer omkring markedsføringen for sæson 2018. Vi forventer både i forhold til ejerne og lejerne i de enkelte ferieboliger at kunne leve op til de forventninger, som helt naturligt opstår, når nye kræfter kommer til.

Markedsføringsdelen er et af de områder, der bliver væsentligt forbedret med opkøbet. Det skyldes, at den nuværende markedsføring suppleres af Sol og Strands markedsførings- og afsætningskanaler.

Som repræsentant for sælgerne af Top-Ferie siger Dion Jensen:

- Jeg har nu i nogle år drevet Top-Ferie - på det seneste i samejerskab med min bror, Walther og Finn Jensen. Finn og jeg har derudover tidligere arbejdet sammen som kolleger og ansatte hos Sol og Strand. Arbejdet med sommerhusudlejning har fyldt rigtig meget i vores aktive erhvervskarriere, og det har været meget spændende, men nu føler vi, at tiden er inde til at prioritere andre gøremål i vores tilværelse.

Valget af Sol og Strand som køber er det helt rigtige, mener han:

- I den tid, vi har drevet sommerhusudlejningsbureau, har vi altid haft et godt samarbejde med Sol og Strand, hvorfor det har været en helt naturlig beslutning for os at lade Sol og Strand tage over. Derudover har det været af afgørende betydning for os, at Sol og Strand allerede er repræsenteret med lokalbureauer på de destinationer, hvor Top-Ferie har huse til udlejning. Det vil derfor ikke være noget problem fremadrettet at varetage de opgaver, der er forbundet med at servicere såvel husejere som de gæster, der afvikler ferieophold i de enkelte huse, siger Dion Jensen.