Signe har sagt farvel til fast job: - Mit hjerte ligger ved havet

LØKKEN:- Se, her ligger de, siger Signe Simonsen og samler den ene lille runde "kugle" efter den anden op fra stranden i Løkken.

Der er imidlertid ikke tale om uskadelige "kugler", men såkaldte plastic pellets, som man ikke kan umiddelbart får øje på. Men Signe Simonsen kan - uden besvær - spotte de ganske små runde plastikkugler, der stammer fra industrien, og som er en trussel mod vores hav og natur. I dag har hun gjort det til sin livsgerning at gøre noget ved den stigende plastikforurening i verdenshavene.

På billedet ses plastic pellets, som er råmateriale til at lave plastikprodukter. De er enten blevet "tabt" under transport på vand af fx et containerskib eller til lands fra en lastbil. Eller i forbindelse med produktion på en fabrik, hvor de er faldet ned i afløb og videre ud i naturen.

Hun er drevet af sin passion for havet, og hun elsker at være fysisk aktiv i naturen. Meget passende har vi taget plads på en café tæt på Vesterhavet for at tale om hendes kamp for et rent havmiljø. Med bare tæer i klipklapperne og vind i håret er Signe Simonsen i sit rette element.

I 2019 stiftede hun non-profitorganisationen Race for Oceans Foundation, der har til formål at sætte fokus på FN's Verdensmål nummer 14 – livet i havet - og i den forbindelse den stigende plastikforurening.

- Jeg har rejst i alle syv verdensdele og set, hvor massivt et problem plastikforurening er. Vi står med en global udfordring som vi skal handle på nu, siger hun.

Signe Simonsen er på stranden hver dag, og hver dag konstaterer hun, at der er masser af plastik, som det utrænede øje ikke kan se.

Vilje og fysisk styrke

Signe Simonsen har prøvet mere end de fleste. Hun er forhenværende elitesvømmer og har været udsendt som soldat i Irak. Hun har læst en MBA, hun var første danske kvinde i "The 7 Continents Marathon Club", som tæller i alt 389 mænd og kvinde, der har gennemført et maraton i de syv verdensdele.

- Jeg har eventyr i blodet og saltvand i årerne, lyder det fra Signe Simonsen på spørgsmålet om, hvad der driver hende.

Signe Simonsens hjerte banker for havet, og hun sætter stor pris på, at hun nu er flyttet tæt på.

Der er med andre ord tale om en powerwoman, der har haft sin opvækst i et trygt og kærligt hjem i Randers.

Hun svømmede, før hun kunne gå, og var i sin barndom god til alle former for sport. En overgang dyrkede hun både ridning, svømning og håndbold, indtil forældrene stillede krav om, at hun blot kunne vælge én fritidsaktivitet.

Signe Simonsen valgte svømningen i Randers Neptun med træning otte gange om ugen og to gange ugentlig styrketræning. Hun formåede tilmed at blande sig på topniveau og var i en periode med på landsholdet i elitesvømning, ligesom hun som 12-årig deltog i ungdoms-OL.

Udsendt som 24-årig til Irak

I forbindelse med en erhvervspraktik i folkeskolen blev interessen for en uddannelse inden for militæret vakt. Signe Simonsen færdiggjorde sin studentereksamen og startede sammen med 42 andre på en to-årig reserveofficersuddannelse ved Kamptropperne.

- Vi var blot to kvinder på uddannelsen, og den anden kvinde faldt fra efter to måneder, siger Signe Simonsen, der kalder uddannelsestiden både fagligt og personligt udviklende. Situationer hvor soldaterne skulle forcere kolde vandløb eller undvære mad i flere dage var en del af uddannelsen, og den unge kvinde lærte at udsætte egne behov og flytte fokus fra udfordringer til muligheder.

- Rent ledelsesmæssigt opnåede jeg stor erfaring med, hvordan man formår at få forskellige mennesker til at lykkes, siger hun.

- Desuden har jeg lært, at når jeg sætter mig et mål, skal jeg nok nå det. Det kan godt være, at jeg støder på en udfordring undervejs, men jeg skal nok manøvrere udenom og nå målet. Min tid i forsvaret har givet mig en robusthed til at kunne navigere i forskellige organisationer efterfølgende.

Signe Simonsen er tidligere elitesvømmer, og havet har altid betydet meget for hende.

Som 24-årig var hun færdig som reserveofficer, og valgte at takke ja til muligheden for at blive udsendt til Irak. Her fik hun til opgave at igangsætte en række genopbygningsprojekter. Blandt andet var hun ansvarlig for at opbygge et forbedret læringsmiljø for skolen i Al Medinah, et landbrugsprojekt, igangsætte en sundhedsklinik til 10.000 indbyggere og etablere en pumpestation, som kunne levere vand til 60.000 indbyggere. Desuden var hun - sammen med en udsendt fra Udenrigsministeriet - ansvarlig for etableringen af en syproduktion i byen.

Projekterne skulle ske i samarbejde med det lokale byråd, som bestod af omkring 30 mænd, og det var første gang, at de skulle forholde sig til en kvinde.

- De sad i en hestesko af store blomstrede sofaer. For enden stod der et slags kateder og en sofa, hvor jeg skulle sidde med vores tolk. Det var en meget speciel situation, men jeg følte, at der var respekt omkring min person, siger Signe Simonsen, der også oplevede at blive inviteret til middag hos nogle af medlemmerne af byrådet og den lokale sheik.

Signe Simonsen stiftede i 2019 "Race For Oceans", som arbejder ud fra FN's Verdensmål.

Man kunne foranlediges til at tro, at forældrene til den 24-årige blonde single kvinde, ville modsætte sig en udsendelse. Men der har altid været opbakning fra forældrenes side til de valg, Signe Simonsen har truffet.

Under sin uddannelse fik hun besked på, at det, som kvinde, ville være hensigtsmæssig at investere i en ring, som signalerede, at hun var gift. Derfor købte Signe Simonsen en ring i en lille smykkebutik, som var i Camp Danevang.

- Den blev en naturlig del at tage på, når jeg skulle gøre klar til kamp, inden vi forlod lejren. Den kostede 15 kroner, og jeg har den endnu, smiler hun.

Forhøjet beredskab på grund af Muhammed-tegninger

I slutningen af hendes udsendelse blev situationen mere anspændt på grund af Muhammed-tegningerne. Det betød, at sikkerhedsniveauet blev skærpet, og de danske soldater fik besked på at forskanse sig i lejren.

- Vi forlod ikke lejren i tre uger, og vi kunne derfor ikke udføre det arbejde, vi var dernede for, siger Signe Simonsen.

Når sådan noget indtræffer, sætter det alt i perspektiv. Små problemer bliver ubetydelige, og den dag i dag er jeg meget bevidst om at takke ja, hvis jeg bliver tilbudt oplevelser. Vi lever kun én gang.

Da de igen fik mulighed for at forlade lejren, husker hun særligt, hvordan børn og kvinder vendte ansigtet væk, når de kom kørende forbi.

- Jeg kunne også mærke på byrådet, at situationen var forandret. Før var det måske fem ud af samtlige 30 mænd i byrådet, der ikke ville give mig hånd. Nu var det nærmere omkring 13, der nægtede at hilse på mig, så det var tydeligt, at samarbejdet var blevet udfordret.

I forbindelse med sine utallige rejser har Signe Simonsen set, hvor grelt det er med plastikophobninger. Problemet kræver handling nu.

Hun husker ikke, at hun var decideret bange, da hun var udsendt, men hun var ganske bevidst om risikoen ved at befinde sig i en krigszone.

- Når man påtager sig opgaven, ved man godt, at der er en risiko for, at man ikke kommer hjem, siger Signe Simonsen, der i 2005 mistede en god kammerat, som blev dræbt af en af de adskillige og lumske vejsidebomber.

- Vi havde fulgtes ad gennem vores uddannelse, og jeg havde talt med ham dagen forinden. Det var frygteligt, og hans død betød, at jeg fik en anden oplevelse af liv og død, siger Signe Simonsen og uddyber.

Fra fast job til studerende

Efter militæret bestred Signe Simonsen forskellige jobs inden for ledelse og organisationsudvikling, men tanken om en civil uddannelse havde hele tiden ligget og simret. Derfor forlod hun sit daværende job hos Salling Group for at læse en international MBA.

- Jeg havde sparet penge op og havde på den måde skaffet mig økonomi til at læse og til at klare et år uden at få løn.

- Vi var 12 personer fra otte forskellige lande, hvilket var meget givende i forhold til at skabe forståelse for andre kulturer. Når noget eller nogen griber forstyrrende ind i ens virkelighedsbillede, er det med til at skabe udvikling, siger hun.

Fra hovedstaden til Løkken

I 2017 afsluttede hun sin MBA med et 12-tal, men inden når hun lige at løbe sit sidste maraton på Antarktis. Efter en periode som konsulent blev hun ansat som markedschef i en softwarevirksomhed. I den periode opstod ideen om at lave en organisation, der har fokus på FN Verdensmål. Og alle ledige stunder blev brugt på "Race for Oceans", men det stod hurtigt klart, at det var nødvendigt at dedikere mere tid til organisationen.

Derfor forlod hun sidste år jobbet i København og flyttede til Løkken.

Uden et økonomisk sikkerhedsnet.

Signe Simonsen er flyttet ind i et kontorfællesskab midt i Løkken.

Hun sagde farvel til sin faste hyre for at gå 100 procent ind i kampen mod plastik i havene, som er støttet af bidrag fra virksomheder, fonde og private.

- Der gik et par måneder, hvor jeg havde lidt ondt i maven, for det var et stort spring, siger Signe Simonsen, der er glad for sin bopæl i Løkken.

- Her er et åbenhjertet og inkluderende miljø, hvor der er plads til forskelligheder, og jeg føler virkelig, at jeg er blevet taget godt imod.

Signe Simonsen håber, at hun om et år kan præsentere robotter, som ved hjælp af kunstig intelligens kan lokalisere de små plasticpellets på stranden.

Selv om hendes nye tilværelse som havenes forkæmper er ensbetydende med økonomisk usikkerhed, har hun ikke fortrudt, at hun tog springet.

- Jeg har fundet ud af, hvor lidt jeg egentlig behøver, og jeg har i den grad formået at skære ind til benet. Jeg køber sjældent tøj, og det meste er sportstøj, siger hun med et stort smil.

- Man skal ikke gøre det her for pengenes skyld, men mit hjerte ligger ved havet.

Der er kommet en større bevidsthed om plastik generelt, men der er fortsat masser af udfordringer - herunder de førnævnte plastic pellets og det plastik, der gemmer sig i vandet.

- Mit håb er, at vi om et år har robotter, der ved hjælp af kunstig intelligens kan lokalisere og fjerne det plastik, som vi ikke kan se. Det kræver finansiering, og jeg håber, at vi kan få rejst den nødvendige økonomi til at udvikle den nødvendige software. Vi har en forpligtelse over for de næste generationer til at sikre et sundt havmiljø, som er helt eksistentielt for livet på jorden, fastslår hun.

Race for Oceans Race for Oceans Stafetten kombinerer sport, strandrensning og viden og har fundet sted siden 2019. Den finder sted fra Sylt til Skagen, og i år var der ligeledes arrangeret en stafet fra Skagen til Aarhus.

I 2021 blev stafetten afholdt på hele 40 lokationer fordelt over seks kontinenter og frivillige indbyggere i bl.a. Indien, Sydafrika, New Zealand og Nigeria har hjulpet med at fjerne affald fra kysterne.

17. september er der mulighed for at stifte bekendtskab med det havelskende fællesskab, når der arrangeres "World Clean Up Day" i Løkken fra klokken 9-10.30. Her opfordres alle til at møde op og tage del i strandrensningen.

Signe Simonsen stiftede "Race for Oceans Foundation" i 2019. 20 frivillige er involveret i arbejdet, som støttes af fonde, virksomheder og private donationer.

I september 2020 modtog "Race for Oceans" Verdensmålsprisen i kategorien "Ildsjæle". VIS MERE