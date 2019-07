Solouheld: 18-årig rullede flere gange rundt og landede på mark

GØTTRUP: En 18-årig mand fik sig en ordentlig rulletur i sin bil ved et voldsomt solouheld på Bygholmvejlevej ud for Gøttrupvej vest for Fjerritslev tirsdag morgen.

Anmeldelsen om uheldet kom klokken 05.36.

- Den 18-årige kom kørende i sin Fiat Punto mod sydvest ad Bygholmvejlevej. Af ukendte årsager kommer han ud i græsrabatten, hvorefter bilen skred ud og rullede gentagne gange rundt, før den landede på en mark, fortæller vagtchef Karsten Højrup Kristensen.

Der var ingen vidner til selve uheldet.

- Kort efter kom der en anden personbil kørende - en mand fra Hurup. Han standsede og rettede henvendelse til den unge mand, der stadig sad i bilen uden at kunne komme ud. Dørene var blokerede. Manden smadrede derfor en rude i bilen og fik den 18-årige ud gennem vinduet og alarmeret beredskabet, så en ambulance kunne komme og hente den 18-årige. Godt arbejde af anmelderen, roser vagtchefen.

Den 18-årige blev kørt på Aalborg Universitetshospital til behandling af sine skader.

Vagtchefen oplyser, at politiet endnu ikke har fået tilbagemelding om omfanget af den 18-åriges skader.

- Han skulle dog ikke være i livsfare. Der bliver udtaget blodprøve på ham med henblik på konstatering af om den 18-årige var spirituspåvirket, siger Karsten Højrup Kristensen.

Bilen blev godt og grundigt bulet.