Sommerhus-ejer skød til forbryder-albummet

SALTUM: - Smil, I er på!, sådan sagde ejeren af et sommerhus klogeligt ikke, da han godt middag onsdag fiskede sin mobiltelefon frem og trykkede på kamera-app’en.

Han gik nemlig i gang med at tage billeder af to gutter, der var ved at tømme hans sommerhus på Kordalsvej i Saltum for møbler, lamper og andre genstande.

Det fremgår ikke af sagen, om den vakse fotograf var på vej til sit sommerhus langvejs fra, da han opdagede de to - eller han bare lige havde været ude med skrald eller gået en tur med vovsen.

Men i hvert fald fik han et par gode billeder ud af anstrengelserne - så gode, at politiet, da de fik nærstuderet billederne, kunne kende en af indbrudstyvene.

Så ordensmagten tog ud til dennes adresse og anholdt dem begge, ligesom tyvekosterne blev fundet.

Det oplyser politikommissær Lars Jensen, Nordjyllands Politi i Hjørring.

De sigtede er to mænd fra Vendsyssel - en i slutningen af 30’erne og en i begyndelsen af 40’erne - og de er i forvejen kendt af politiet.

- Vi skal nu undersøge, om de har mere på samvittigheden, siger Lars Jensen.

De skulle begge have erkendt forholdet.

Tyvene havde i øvrigt skaffet sig adgang til sommerhuset ved at bryde en terrassedør op.