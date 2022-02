Sommerhus-millionærer gør det igen: Sådan får du fingre i pengene til din idé

BLOKHUS:Det er ikke mere end et par måneder siden, Margit og Kjeld Andersen gav en million kroner væk - og nu gør de det igen.

Sidst gik pengene fra Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld, som ægteparret har foræret størstedelen af deres livsværk til, til forskellige velgørende formål i ind- og udland.

Denne gang består gaveboden fra sommerhusbureauet i deres såkaldte lokale håndsrækning, hvor der sammenlagt er en million kroner i puljen.

Det betyder at du netop nu kan sende en ansøgning til Sol og Strand i dit nærområde, hvis du eller din forening har en god idé, der på den ene eller anden måde beriger lokalsamfundet.

Sol og Strands bureauchef i Blokhus, Julia Spiess Wolsgaard-Iversen, opfordrer alle til at søge - uanset hvor stor eller lille idéen er.

- Uh, det er faktisk svært at sætte en ramme for. Det er vidt forskellige projekter, vi allerede har støttet. Alt fra skøjtebanen over Saltum-stien til at lave en skulpturel hval til affaldsindsamling, fortæller hun, før hun dog kommer i tanke om ét helt fast krav:

- Det skal være lokalt, smiler hun.

Her hører de fleste sommerhusområdet i Jammerbugt Kommune til Blokhus-kontoret, men har du en idé i den sydlige del kan du skrive til Sol og Strand i Klitmøller, mens de allernordligste steder hører til i Løkken.

Der er ansøgningsfrist 27. februar. Derefter er det op til sommerhusejerne at vælge de projekter, som de synes, Sol og Strand skal støtte i år.

- De kigger på, at det skal gøre gavn for hele området, så det både er gæsterne og os andre, der bor her i området, der får gavn af det, siger Julia, der er stolt af sin arbejdsplads.

- Den lokale håndsrækning er jo kun en lille del af det. Det er en fantastisk følelse at arbejde et sted, hvor vores gevinst går retur til velgørenhed både lokalt og ude i verden.