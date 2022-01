Sommerhuse rippet for dyre møbler og en vaskemaskine

JAMMERBUGT:Nordjyllands Politi har over weekenden modtaget en række anmeldelser om indbrud i fritidshuse i Jammerbugt Kommune.

Flere steder er der forsvundet dyre møbler.

Således har ukendte gerningsmænd taget otte Børge Mogensen spisestole - modellen J39 i lys bøg - med sig efter at have brudt et vindue på Lunekrogen ved Pandrup. Politikommissær Thomas Albrechtesen fortæller, at indbruddet kan være sket i perioden 5. november til 14. januar.

Det er også danske klassikere, der er forsvundet fra et fritidshus på Klitten i Blokhus. Her mangler ejeren tre PH-lamper, to Wegner standerlamper, en Wegner bordlampe og to Wegner Y-stole. Her er indbuddet sket imellem 3. januar og 16. januar.

På Terpvej i Klim er der forsvundet en Arne Jacobsen Syver-stol. Her har har indbrudstyven skaffet sig adgang til sommerhuset ved at smadre et vindue.

Udover stolen er der også blevet stjålet både vaskemaskine og en større mængde brænde.