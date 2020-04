Sommerland fastholder åbningsdag

BLOKHUS:Direktør Niels Jørgen Jensen for Fårup Sommerland er positiv over tirsdag morgens melding om, at der måske kan være større forsamlinger efter 10. maj.

- Vi skal lige lære lidt mere om det og ind under huden på udmeldingen. Vi har jo langt over 200.000 kvadratmeter i parken, og hvis du tager et tilsvarende areal i Aalborg i hverdagen nu, så er der langt over 500 mennesker forsamlet. Derfor er udmeldingen nok ikke rettet mod os direkte. Men jeg ved ikke ret meget endnu, da det lige er kommet ud, og vi er nødt til at forholde os til, siger Niels Jørgen Jensen.

Fårup Sommerland har flere planer klar for, hvordan en åbning kan foregå, og derfor er den nye udmelding også vigtig i forhold til deres arbejde mod en kommende åbning af parken.

- Vi bruger meget krudt på det i de her timer og dage, vi er godt forberedt. Vi har lavet en plan for en ansvarlig åbning med en række foranstaltninger, vi er klar til at søsætte, siger Niels Jørgen Jensen og tilføjer:

- Vi skal nu til at se forstå, hvad der står bag tallet 500. Nu er der forbud på 10 personer, og når man ser på, hvordan det er forvaltet, har det været på en fin måde, når man har gået en tur i naturen og i større byer. Hvis det nu bliver 500, så er det måske ikke så skidt. Men vi skal lige blive klogere på det, før vi kan sætte en klar holdning til det.

Forventer færre gæster

En normal dag i den tidlige sommersæson er der 5-10.000 gæster i Fårup Sommerland. På grund af coronasmitten forventer man dog lige meget hvad, at det tal vil være noget lavere, når parken åbner igen. Man håber dog stadig på, at man får mulighed for at se mange gæster i parken i løbet af sommeren.

- Vi har allerede forberedt os på, at der vil være turister, der ikke kommer på den første del af sommeren. Tallet bliver nok noget lavere, men omvendt har vi også en tro og et håb på, at mange også har lyst til at besøge os, når man nu har været begrænset så længe. Vi skal sørge for at skabe trygge rammer og sikre, at det er sikkert at besøge os som familie, siger Niels Jørgen Jensen.

På landsplan samarbejder de danske sommerland i brancheforeningen Foreningen af danske forlystelsesparker, og her har man sammen taget kontakt til myndighederne.

- Vi har lavet et fælles afsæt til myndighederne med vores bud på, hvordan vi kan lave en ansvarlig åbning af parkerne, når vi jo har massere af plads og kvadratmeter til gæsterne, siger Niels Jørgen Jensen.

Åbningsdag fastholdes endnu

Fårup Sommerland var tidligere ude og melde, at de var nødt til at rykke sæsonåbningen til 21. maj.

- Den dato håber jeg stadigvæk på holder, men det er med forbehold for, hvad der er bag dagens melding, siger Niels Jørgen Jensen.