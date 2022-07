Sommertrafik og kø til stranden presser hjemmeplejen på tid

BLOKHUS:Strandgæster i tusindvis søgte tirsdag mod Vestehavets svalende bølger, hvilket afstedkom kilometerlang kø startende udenfor Hune. Uanset hvilken indfaldsvej til byen man benyttede, var det ensbetydende med kø. Kom man kørende mod Hune ad Hunetorpvej skulle man væbne sig med tålmodighed. Her tog det en overgang 35 minutter at komme fra udkanten af byskiltet og ned til lyskrydset.

Den megen trafik giver udfordringer hos blandt andet hjemmeplejen i Jammerbugt Kommune, fortæller Mette Jørgensen, der planlægger ruten for omkring 22 medarbejdere i distrikt nord, dvs. Saltum, Hune og Blokhus.

Selv om mange af medarbejderne kender området indgående og derfor er bekendte med smutveje, er det umuligt at undgå forsinkelser.

- I sommerperioden er der mange dage, hvor vi ikke kan ikke nå ud til brugerne til aftalt tid, fordi vi må holde rigtig længe i kø, fortæller Mette Jørgensen.

- De fleste af vores borgere er forstående overfor vores situation, men vi modtager også klager, fordi de ikke kan forstå, at vi ikke kommer til aftalt tid. Ofte ender medarbejderne med at have en times overarbejde, fordi de må holde i kø, siger hun.

Det er dog ikke et enkeltstående tilfælde på grund af tirsdagens strandvejr. Ifølge Mette Jørgensen er billedet det samme hele sommeren, og derfor kræver det en logistisk skarphed, når arbejdsruterne for medarbejderne bliver lagt.

- Alene i Blokhus kører der hver dag otte medarbejdere, og her forsøger jeg at tage hensyn til, at de ikke skal krydse vejen. Derfor tilrettelægger jeg så vidt muligt ruterne sådan, at nogle kører til borgere på venstre side af vejen og andre besøger borgere på højre siden af vejen, siger hun.

- Endvidere har jeg fokus på, at alle medarbejdere er kommet forbi Fårup Sommerland, inden parken åbner, for ellers ender de i køen af gæster, der skal i forlystelsesparken. Det er lidt af et puslespil, må jeg erkende.

Uanset hvilken indfaldsvej man tirsdag benyttede til Hune, endte man i en lang bilkø, der strakte sig mod stranden i Blokhus. Foto: Lone Hejlskov

Puslespillet får tilmed tilført ekstra brikker i form af de mange turister, der holder ferie i området og som er visiteret til hjemmepleje. I øjeblikket er der 23 turister, som skal have hjælp.