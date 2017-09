Spændende nordjysk pokallodtrækning

FODBOLD: Mandag middag blev der trukket lod til 3. runde (1/16-finalerne) i DBU Pokalen i fodbold, hvor en håndfuld nordjyske hold var med i hatten.

AaB’s superligahold spiller først deres kamp i 2. runde på torsdag, men lykkes det for Morten Wieghorsts udvalgte at vinde udekampen mod Viborg FF, går turen i næste runde til Fyn. Her venter Middelfart fra 2. division.

Hobro IK har allerede spillet sig videre, og de fik en på papiret særdeles overkommelig modstander i 3 runde, hvor de skal til Sjælland for at møde Slagelse B&I fra Danmarksserien.

Vejgaard B. fra Danmarksserien får fornemt besøg i 3. runde, for her kommer superligaduksene fra FC Nordsjælland forbi Soffy Road. Her er der ingen tvivl om favoritværdigheden, og det er der heller ikke, når Jammerbugt FC fra 2. division drager til Bagsværd for at møde VB1968, der til daglig frister en tilværelse i serie 1.

Til gengæld kommer Vendsyssel FF fra 1. division på en hård opgave, hvis de onsdag formår at besejre divisionskollegerne fra Brabrand i 2. runde. Så venter en hjemmekamp mod superligaholdet SønderjyskE.

Kampene i 3. runde skal som udgangspunkt spilles i perioden 19.- 21. september. Det øvrige program ser således ud:

Hvidovre - Husum/Helsingør.

FC Frederica - AGF.

Fredensborg/HIK - Kjellerup/Silkeborg.

Holbæk - Horsens.

Ledøje-Smørum - Brøndby.

Otterup - Randers FC.

Skive - FC København.

Hedensted IF - Lyngby.

Greve - FC Midtjylland.

Fremad Amager - OB.

Næstved - HB Køge.