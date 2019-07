VESTER HJERMITSLEV: En 60-årig mand blev stoppet i sin bil af en politipatrulje på Blæshøjvej i Vester Hjermitslev kl. 17.45 mandag aften.

Politiet havde en mistanke om, at manden var påvirket, og det viste sig i den grad at holde stik.

Han fik inddraget sit kørekort på stedet, da han to gange på et kvarter formåede at få alkometeret til at slå ud med mere end 1,5 promille. Det oplyser Nordjyllands Politi.