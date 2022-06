Spritmistænkt stak af efter påkørsel

NORDJYLLAND:På under halvanden time skete der tre trafikuheld i Nordjylland tirsdag eftermiddag.

Ved et af uheldene stak en spritmistænkt bilist af, efter en bil var blevet påkørt bagfra. Den mistænkte bilist blev anholdt kort efter på en adresse nær uheldsstedet ved Vestergade i Brønderslev.

Han blev taget med til alkoholtest, oplyser vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi

Ingen kom noget alvorligt til ved trafikuheldet, som skete kl. 16.14 på Vestergade i Brønderslev.

Knallert og scooter i uheld

Kort forinden var der sket tro andre trafikuheld i det nordjyske.

Ved 15-tiden fik politiet melding om, at en 15-årig pige på knallert havde ramt en bil på hovedvejen mellem Halvrimmen og Brovst. Pigen blev med ambulance kørt til tjek på sygehus.

Kl. 16.07 lød meldingen til politiet, at en bil havde ramt en scooter på Banegaardsvej i Hobro. Ingen personer skulle dog være kommet noget alvorligt til, ifølge de meldinger politiet har.

Bil rullede rundt

Tirsdag aften kort før kl. 20 skete der endnu et trafikuheld på de nordjyske veje, denne gang på Skagen Landevej nær Bjergby nord for Hjørring.

Det var et såkaldt solouheld, hvor bilisten mistede kontrollen over bilen i et sving. Bilen rullede rundt og endte ude på en mark.

Bilisten brækkede muligvis et ben og blev bragt til skadestuen, oplyser Nordjyllands Politi.