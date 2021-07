Spritnyt lyskryds får bilisterne til at se rødt: - Det har kun givet problemer

HUNE:"Var det ikke meningen, at det nye lyskryds i Hune skulle afhjælpe trafikken??? Aldrig har der været så meget kø, før det blev sat i gang. Selv på hverdage er det galt, og højsæsonen er ikke i gang endnu."

Sådan lyder noget af teksten i et af flere forundrede og forargede opslag i facebook-gruppen "Blokhus/Hune - kun til INFO", som blev postet i gruppen søndag, og hvor et billede viser stillestående kø ned til rundkørslen ved Pirupvejen.

"Det lyskryds er virkelig ikke en optimering af trafikken," lyder teksten i et andet opslag.

"Kommer til Blokhus fra Aalborg 4 dage om ugen og har kun oplevet problemer, siden lyskrydset er kommet i drift, " kan man læse i et tredje.

Årsagen til opslagene og flere billeder af lang kø ned igennem Hune er et nyt lyskryds til 600.000 kroner, som blev taget i brug i den lille by for ikke engang 14 dage siden. Formålet var at afhjælpe de trafikale problemer, mange bilister oplever, når de kører igennem Hune for at komme til enten til eller fra Blokhus og Rødhus.

For at tilgodese bilisterne fra Rødhus har der de første uger med det nye lyskryds i Hune været gentagne tilfælde af kø mod øst, som har sat prop i rundkørslen tilbage ved Pirupvejen.

Og lyskrydset er da også et af dem med intelligent teknologi, som via radar- og sporesignaler skulle regulere trafikken mest hensigtsmæssigt. Men ifølge opslagene på Facebook har lyskrydset altså indtil nu ikke virket efter hensigten.

Ny løsning på gammelt problem

Trafikken i Hune har i mange år været udfordret af, at Vesterhavsvej er den eneste vej til Blokhus, en populær sommerdestination for både lokale og turister.

Samtidig er det også fra Vesterhavsvej, at man finder vejen ned til Rødhus, et andet populært sommerhusområde. Og de venstresvingende bilister på Vesterhavsvej, der skal sydpå mod Rødhus, har dagligt skabt kø, når trafikken fra Blokhus har været tæt - ligesom det sydfra også har givet problemer, hvis man skulle svinge til venstre ud på Vesterhavsvej for komme ud til vandet.

Alt i alt var det noget, der kunne give kø i mange retninger, og det er den kø, Jammerbugt Kommune med de nye lyssignaler nu håber på at reducere.

Det fortæller Kristian Olsen, fagleder i Teknik og Forsyning i Jammerbugt Kommune, som godt er klar over, at lysreguleringen har givet nogle udfordringer.

- Det er et kryds med nogle udfordringer, og tidligere år har vi forsøgt at lave venstresvingsforbud fra Hunetorvej og ud på Vesterhavsvej, hvor vi i stedet har ledt trafikken til højre og ned i rundkørslen for at komme til Blokhus. Nu blev der så sidste år sat penge af til at etablere et lyskryds, så det er det, vi er ved at prøve af nu, siger Kristan Olsen.

Men selv om flere analyser har vist, at en lysregulering ville kunne afhjælpe de trafikale problemer i Hune, har det ikke været helt uden udfordringer at etablere det.

- Udfordringen i Hune er, at der ikke er plads til kæmpe kryds med venstresvingsbaner, som jo egentlig er det, der er brug for. Derfor har vi sammen med virksomheden, der producerer lyssignalerne, prøvet at programmere os ud af det med nye teknologier. Det betyder, at der sidder radarer på masterne og spoler på vejen, som detekterer trafikken. Ud fra de oplysninger, det giver, prøver krydset så at styre trafikken bedst muligt, forklarer Kristian Olsen.

I gang med finjusteringer

I første omgang var målsætningen at afhjælpe kødannelsen fra syd, så det skulle blive lettere for bilister fra Rødhus at komme til venstre på Vesterhavsvej. Derfor har bilister, der kommer fra Blokhus, også oplevet, at det grønne lys var meget kort, så bilister på vej mod Rødhus kunne komme til at svinge uden at lave for meget prop bag sig.

- Der kan vi godt se, at det har givet noget kø på Vesterhavsvej, og det prøver vi så nu at få tilpasset. Målet er jo mindst mulig kø på vejene i Hune, siger fagleder Kristian Olsen fra Jammerbugt Kommune.

Derfor vil der de kommende uger blive justeret på forskellige ting ved krydset, så man eksempelvis kunne opleve lidt længere kø på Hunetorpvej til fordel for mere flydende trafik på Vesterhavsvej.

- Det er noget, vi skal justere løbende, og vi bliver hele tiden klogere på trafikken lige dér, siger Kristian Olsen, der har stor forståelse for den frustration, mange bilister i Hune føler.

- Men der vil altså være noget kø på den strækning. Det var der også før etableringen af lyskrydset. Især i sommerperioden. Det her lyskryds er ikke en mirakelkur, der fuldstændig afskaffer køer i den tætte trafik. Men forhåbentlig vil det inden så længe regulere trafikken bedst muligt inden for de rammer, vi nu engang har, så bilisterne oplever færrest mulige gener, uddyber han.