Steffensen: Fedt at score her

FODBOLD: Det blev til et nederlag på 4-1, da Jammerbugt FC tirsdag aften spillede en hjemmekamp på udebane i Haderslev i DBU Pokalens ottendedelsfinale.

Kampen, der oprindeligt skulle have været spillet for en måned siden i Jammerbugt, blev siden flyttet til Haderslev, og her viste SønderjyskEs formstærke Superligamandskab sig at være en tand for stærke.

Men Jammerbugt kom på måltavlen i anden halvleg ved den store forsvarsspiller Lasse Steffensen, der fint pandede et indlæg fra Christian Ryes præcise frisparksfod i nettet.

Forinden havde han måttet se Sebastian Mielitz diske op med en god redning på et andet drilsk forsøg på et hovedstød.

- Det er jo altid dejligt at få scoret, og endnu dejligere at gøre det i de her omgivelser med fans, der laver masser af larm og på et fedt stadion, siger Lasse Steffensen.

- Vi har haft et sjovt pokalefterår, hvor vi har slået et stort hold som Vejle ud, og nu prøvede vi så også denne kamp. Pokalkampe lever jo altid deres eget liv, og det er fedt at være en del af. Måske havde det været anderledes, hvis vi havde spillet på hjemmebane, for på det tidspunkt, hvor den skulle have været spillet, var SønderjyskE ikke så godt kørende, og banen kunne måske også have drillet dem. Men vi har nydt at være med, siger målscoreren.

Jammerbugt spillerne træner torsdag, inden holdet sendes på juleferie, og til foråret gælder det så kampen for at rykke op i 1. division