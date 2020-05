Stine Rex efter vild rekord: Jeg er mega stolt

JAMMERBUGT:Ultraløberen Stine Rex satte søndag en imponerende rekord, for efter at have løbet næsten 48 timer på en rundstrækning i Fårup Sommerland kunne hun krydse målstregen søndag morgen kort før kl. 9 og kunne se tilbage på at have løbet hele 384 kilometer.

Dermed har hun slået både den nordiske og europæiske rekord for kvinder samt den danske rekord for mænd, når det handler om 48 timers løb.

Hun startede fredag morgen kl. 9, og det blev til 174 omgange på den 2,2 kilometer lange rundstrækning i Fårup Sommerland for Stine Rex i løbet af de to døgn.

Det var en meget træt men glad og mega stolt Stine Rex NORDJYSKE fangede lige efter hun krydsede målstregen.

Se hele interviewet herunder

- Jeg er stolt - mega stolt - og beæret. Det har virkelig været en kæmpe, kæmpe oplevelse, sagde Stine Rex, da hun kom i mål.

Inden hun løb ud på første runde, havde hun dog nået at fortryde.

- Inden fortrød jeg, at jeg havde sat det her i værk, fordi jeg skulle løbe i 48 timer, men det er noget af det bedste, jeg har fundet på, siger Stine Rex.

Hun var på intet tidspunkt i de 48 timer fristet til at give op. Heller ikke selvom regnvejret var hård kost for motivationen.

Og nu, hvor målstregen er passeret, er kroppen træt, men ikke så træt, at Stine Rex ikke kan bevæge sig.

- Nu skal jeg bare ind og prøve at sove i den der autocamper, siger hun.

Hvad er planerne for den næste uge?

- Det ved jeg ikke. Jeg vil gerne sige, at jeg bare skal slappe af, men det er der ikke nogen, der tror på.

Og hvornår skal du ud at løbe igen?

- Det varer lige et stykke tid. Det bliver ikke lige foreløbig, lyder det fra ultraløberen.

Stine Rex har en enkelt gang før forsøgt sig med 48 timers løb. Da slog hun Danmarksrekorden med 335 kilometer.

Verdenskorden fik hun dog ikke bugt med. Den lyder på 397,103 kilometer og indehaves af japaneren Summe Inagaki.

Foto: Kim Dahl Hansen

Hun fik ideen til at løbe de 48 timer for at støtte DGI Huset i Aalborg, som også har været hårdt ramt af corona-krisen. Stine Rex havde et mål om at samle 100.000 kroner ind til DGI Huset.

Stine Rex håbede desuden, at rigtig mange vil sponsorere de kilometer, hun løber med en krone pr. kilometer.

Her kan du opleve Stine Rex løbe de sidste meter over målstregen