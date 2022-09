Stjerneregn til Fårup Sommerland

HUNE:For andet år i træk er Fårup Sommerland kåret til Europas bedste forlystelsespark ved prisuddelingen Park World Excellence Awards 2022. Samtidig modtog Fårup Sommerlands nye forlystelse Fønix prisen som Europas bedste rutsjebane.

Prisen som Europas bedste forlystelsespark blev uddelt i kategorien "Parker under 1,5 millioner besøgende". Uddelingen fandt sted onsdag aften, og i Fårup Sommerland er man naturligt nok glade for priserne.

- Vi er utroligt glade for og stolte over at modtage priserne, som er en kæmpe cadeau til alle medarbejdere i Fårup Sommerland for det arbejde, vi udfører hver eneste dag. Vi har investeret massivt i parken de senere år for at udvikle den oplevelse, vi tilbyder vores gæster. Derfor er det helt fantastisk, at vores indsatser bliver bemærket internationalt, og at vi nu modtager denne overvældende hæder, siger Niels Jørgen Jensen, adm. direktør i Fårup Sommerland, i en pressemeddelelse.

Rutsjebanen Fønix blev indviet til årets sæson, og den er Danmarks største og hurtigste rutsjebane - og den 40 meter høje og 905 meter lange forlystelse med en topfart på 95 kilometer i timen løb også med dommernes stemmer, da Europas bedste skulle kåres.

Foruden prisen fra Park World Excellence Award er Fønix også kåret som den bedste nye forlystelse i 2022 ved prisuddelingen European Star Award, der uddeles af magasinet Kirmes & Park International.

Rekordår for Fårup Sommerland

Den internationale prisregn kommer blot få dage efter, at Fårup Sommerland rundede en historisk milepæl og slog sin årlige besøgsrekord fra 2013. Fårup Sommerlands tidligere besøgsrekord fra 2013 lød på 656.904 gæster, og eftersom sidste åbningsdag i 2022 er søndag 23. oktober - den sidste søndag i efterårsferien - så bliver der lagt yderligere til den rekord i den kommende måneds tid.