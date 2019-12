Støttekroner skal gøre Trekroner til et bedre sted at bo

TREKRONER:Tirsdag gav glæde i Trekroner-området. Således kunne man på Facebooksiden for Trekroner Idrætsforening læse følgende:

- Her til morgen har vi fået en tidlig julegave. Erhvervsministeriet har tilgodeset en ansøgning sendt af Trekroner Landsbycenter, Trekroner (Liv i By & Skole, red.) og Trekroner Idrætsforening, så vi har været heldige at få 82.500 kroner til et projekt med et blik på, hvordan Trekronerområdet kan udvikles bedst muligt.

Sådan lyder ordene, der er skrevet af Jeppe Østergaard - formand for Trekroner Idrætsforening.

En plan skal laves

Det er efterhånden tre måneder siden, at en gruppe af ildsjæle fra Trekroner stod bag at sende en ansøgning af sted - og nu skal arbejdsgruppen så i gang med at lave en decideret udviklingsplan. Om baggrund siger Jeppe Østergaard til NORDJYSKE.

- Vi skal som lokalområde forsøge at tiltrække tilflyttere - men vi skal også sørge for, at dem, der allerede er her, har lyst til at blive boende.

- Udviklingsplanen skal både kigge på samarbejdet mellem de interessenter - altså eksempelvis foreninger, skolen og borgerne - der er i vores lille lokalområde. Og så skal den også binde området sammen med en fysisk udviklingsplan, forklarer han.

- Ofte laver man noget, der bare er et stykke papir. Men tanken her er, at vi skal prøve at tænke på de ressourcer, der allerede er i lokalområdet. Det handler jo eksempelvis om naturen, omgivelserne og de faciliteter, vi allerede har. Vi skal binde det hele tættere sammen - og i højere grad udvikle området.

Jeppe Østergaard understreger i den forbindelse, at ét af kriterierne for at modtage støtebeløbet er bæredygtig udvikling .

- Så i stedet for at bygge nyt, så skal vi bringe de fysiske faciliteter i spil, som allerede er her. Kan et klubhus eller en multisal eksempelvis bruges som noget andet, spørger han.

- Et eksempel kunne være også, at vi som idrætsforening er ved at få øjnene op for, at vi jo har en havn, der er ret tæt på. Vi kunne jo egentlig godt lave idrætsaktiviteter, der har relation til vandet, forklarer han.

Kalder snart til møde

Jeppe Østergaard forventer at alle interessenter i lokalområdet snart kaldes til møde - for der er brug for masser af input i udviklingen.

- Den store overskrift for det her projekt er at skabe et bedre samarbejde mellem alle interessenter i vores område. For vi tror, at alle kunne komme med noget brugbart. Alle har noget, der er deres hjemmebane - og som de kan bringe i spil, forklarer han.

Jeppe Østergaard forventer, at det offentlige møde vil finde sted i starten af marts - hvor der i forvejen er planlagt et lokalt LUP-møde (Lokal Udviklingsplan-møde).

- På det første møde handler det om, at folk skal vide mere om, hvad vi vil med det her. Derefter handler det så om, at gerne skal ende ud med en fælles vision.

Og det er i den efterfølgende fase, at støttebeløbet på de 82.500 kroner skal gøre nytte.

- Det, vi har søgt om hjælp til, er, at få nogle fagpersoner til at hjælpe os med at få udformet en fælles vision. Og den skal vi så gerne arbejde ud fra - uanset om vi repræsenterer skolen, idrætsforeningen eller borgerforeningen, slutter Jeppe Østergaard.

En del af en større uddeling

Ansøgningen fra Trekroner-området var i øvrigt blot én ud af 26, som tirsdag fik løfte om støtte fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje.

Generelt blev der givet støtte til projekter, der fremmer erhvervsudvikling, bosætning og udviklingen af grønne og bæredygtige løsninger. I den forbindelse udtaler erhvervsminister Simon Kollerup (S) i en pressemeddelelse:

- Vi har givet Landdistriktspuljen en grøn overskrift i denne ansøgningsrunde, fordi vi gerne vil være med til at kickstarte den grønne omstilling i landdistrikterne. Det er de lokale, der bedst kender deres egne nærområders udfordringer og muligheder. Det er derfor også dem, der som regel får de bedste idéer til nye tiltag. Det skal vi selvfølgelig bakke op om, og her er Landdistriktspuljen et rigtig godt redskab, siger ministeren.

Ligeledes er der i pressemeddelelsen en udtalelse fra Finn Jorsal, formand for Det Rådgivende Udvalg, der blandt i alt 101 ansøgere har udpeget de 26 projekter, der nu har fået støtte:

- Det er virkelig opløftende at se så mange projekter, der understøtter udviklingen af grønne og bæredygtige løsninger. Det er for os at se et udtryk for et stort engagement, og at folk i landdistrikterne og på de små øer tager ansvar for løsningen af fremtidens klimaudfordringer.