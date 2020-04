Stor fremgang for foreningsidræt

JAMMERBUGT:De seneste medlemstal fra DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF) viser en markant fremgang for foreningsidrætten i Jammerbugt Kommune.

I løbet af 2019 er de lokale idrætsforeninger således gået 1.497 medlemmer frem, så der nu er 19.986 medlemmer fordelt på kommunens 89 foreninger.

Det oplyser de to forbund i en pressemeddelelse.

Det er en nyhed, som glæder Helle Bak Andreasen (V), der er formand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget.

- Det synes jeg er en fantastisk nyhed. Jeg må give et stort skulderklap til foreningerne, for det er dem, som yder det store frivillige arbejde. Fra kommunens hold har det været - og er stadig - et indsatsområde at få så mange som muligt ud i foreningslivet. Noget af det vi gør i den henseende, er blandt andet at holde hallerne up to date, sørge for at holde faciliteter og tilskud i orden og bakke de frivillige op. For uden dem, var der intet foreningsliv, siger hun.

Helle Bak Andreasen (V) giver et stort skulderklap til foreningerne i kommunen. De lokale idrætsforeninger er gået 1.497 medlemmer frem i løbet af 2019. Arkivfoto: Bo Lehm

Bevæg dig for livet

DGI og DIF har siden 2014 med støtte fra Nordea-fonden og TrygFonden haft ”Bevæg dig for livet”-samarbejdet om at gøre Danmark til verdens mest aktive nation.

- Vi er enormt stolte over den kæmpe indsats, der leveres i idrætsforeningerne, og som nu giver historisk mange medlemmer. Det at bevæge sig for livet taler til hver enkelt af os, og samtidig har idrætsforeningerne taget nye aktiviteter og organiseringsformer til sig. Danskere i alle aldre værdsætter det aktive fællesskab. Det styrker foreningernes rolle på landet og i byen, siger Charlotte Bach Thomassen, der er formand i DGI.

På landsplan er der en fremgang i DGI og DIF på 49.274 medlemmer, så det samlede medlemstal i de to idrætsorganisationer nu er på 2.306.288 fordelt på 11.349 foreninger.

Det er et historisk højt tal og første gang, der er over 2,3 millioner medlemmer.

Der er fremgang i alle aldersgrupper fra børn til seniorer, og særligt idrætter som fitness, svømning og tennis har fået flere medlemmer i 2019, oplyses det.