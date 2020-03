Stor halmbrand ved Aabybro

Traktorer kører lørdag eftermiddag rundt med frontlæssere for at sprede det ulmende halm, mens slukningskøretøjer fra beredskabet står ved siden af, for at sikre at ilden i ikke blusser op igen.

Det fortæller indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab Peter Jakob Schmidt.

- Det er en stak med halmballer på, hvad der ligner otte gange tolv gange tyve meter, som er gået i brand, siger han.

Slukningsarbejdet har været i gang siden cirka 12.30 og indsatslederen vurderer, at det kommer til at tage et par timer endnu, før slukningsarbejdet er helt overstået.

I første omgang handlede det om at sikre, at flammerne ikke spredte sig til en nærliggende stak.

- Vi har en vindretning mod en lignende stak, men vi har fået hold på det, så ilden ikke breder sig, så nu skal vi have skilt halmen ad, så det kan ligge og brænde ud, siger Peter Jakob Schmidt.

Indsatslederen har endnu ikke undersøgt, hvad der kan have forsaget branden på den øde mark.

- I starten har det handlet om at få branden under kontrol og sikre, at der ikke er nogen, som kommer tilskade under slukningen, for det ryger meget, siger Peter Jakob Schmidt.