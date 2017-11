Stor spørgelyst på valgmøde

BIRKELSE: Gymnastiksalen på den forhenværende Ulveskov Skole dannede onsdag rammen om et valgmøde for nydanskere. Skolen huser nu Sprog- og Kompetencecenter Jammerbugt, hvor flygtninge blandt andet bliver undervist i dansk og lærer om demokratiet, som er et ukendt begreb i de lande, hvor hovedparten af de fremmødte kommer fra.

Ordstyrer Niels Eske Nyhus indledte med at fastslå, at spørgsmål fra forsamlingen var vigtigt, og derfor fik hver politiker "kun" tre minutter til at fremlægge deres politiske budskaber. Gik der fire, ville han rejse sig op i mandshøjde, hvilket blev tilfældet flere gange.

Det gjaldt dog ikke, da John Bjerg fra Nye Borgerlige, fremlagde sit budskab - han brugte nemlig kun omtrent et minut.

- Vi vil have lukket asylcentrene, hjemsende udlændinge der er kommet til landet efter 2015 og lukke for al integration, lød det blandt andet fra John Bjerg.

I modsatte ende af holdningsskalaen var Lis Jensen fra Enhedslisten.

- Velkommen til kommunen. Min mor på 96 år sagde altid, "hvor er det skønt, at der kommer nogle udefra, så får vi sådan nogle pæne børn. Vi er så lille en kommune, og det bliver alt for sammenspist", lød det fra Lis Jensen.

John Bjerg (NB), Erik Ingerslev (SF), Per Vandkrog (DF) og borgmester Mogens Gade (V) var tre af de i alt otte fremmødte kandidater.

Stor spørgelyst

Forud for valgmødet har Sprog- og Kompetencecentret kørt et forløb med fokus på demokrati og det forestående valg til kommune og region. Og mange af deltagerne havde derfor forberedt spørgsmål.

Nogle efterlyste bedre busforbindelser, andre ville gerne høre, hvilken energi kommunen har tænkt sig at gøre brug af i fremtiden, og der blev også stillet spørgsmål om, hvad politikerne ville gøre for at afhjælpe lægemanglen.

Enkelte asylansøgere benyttede lejligheden til at bede magthaverne om hjælp, fordi de havde fået afslag om opholdstilladelse fra Udlændingestyrelsen. Det var dog spørgsmål, som de lokale politikere ikke kunne svare på. Til gengæld var der generel forståelse for blandt andet behovet for flere og bedre busforbindelser i kommunen, ligesom politikerne også anerkendte, at der nogle steder var dyre lejeboliger.

30 af de fremmødte har opnået stemmeret og dermed mulighed for at sætte kryds, når der afholdes valg til kommunalbestyrelse og regionsråd den 21. november. En af dem er Alaaeddin Kattan fra Fjerritslev,

Alaaeddin Kattan flygtede til Danmark for tre år siden, og føler, at det er svært at blive accepteret i Danmark. Han har en universitetsuddannelse i økonomi og har søgt flere job. Men det har indtil nu været forgæves.

- Jeg synes, at jeg vil stemme på Socialdemokratiet, fordi jeg synes, at de støtter flygtninge mere end de andre partier, siger han.

Alaaeddin Kattan kom til Danmark som flygtning fra Syrien for tre år siden. Og han har en universitetsuddannelse i økonomi - alligevel er det ikke lykkedes ham at finde et job. På dagens valgmøde havde han forventet at få mere konkrete bud på, hvordan kommunen vil fremme integrationen.

- Politikerne snakkede generelt om børn og gamle mennesker, men jeg havde håbet på, at de havde haft mere fokus på integrationsplanerne, fordi jeg deltager på mødet som flygtning. Jeg føler ikke, at jeg er accepteret her i Danmark, og derfor er det svært at finde et job eller blive integreret.