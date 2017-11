Store visioner for nordjysk boksesamarbejde

BOKSNING: Der har været nedgang for boksesporten i flere år, men et nyt initiativ skal forsøge at genskabe interessen for ringens ædle boksekunst.

Tirsdag aften blev Box Team Nordjylland præsenteret - et historisk samarbejde mellem ni nordjyske bokseklubber.

- På længere sigt har vi den vision, at vi skal præge jysk og dansk amatørboksning. I løbet af tre-fem år, så skal der gerne være en bokser fra Box Team Nordjylland med i hver eneste finale til både jyske og danske mesterskaber, siger Kim Aarestrup, der er formand for Pandrup Bokseklub.

Foreløbig starter samarbejdet mere stille ud. Det er planen, at initiativet skal skabe flere stævner og dermed flere kampe for klubbernes kampboksere. Når først klubberne har fået samarbejdet helt op at stå, så er det meningen, at der hver måned skal afholdes et stævne med 10 kampe i en af de nordjyske klubber - så skal klubberne supplere op, så værtsklubben kan stille med fuldt hold.

- Vi føler, at det er samarbejde, der er vejen frem. Der er ingen af os, der kan klare os alene, så jeg synes, det her er et rigtig godt initiativ, siger Charlotte Sølver, der formand for Lindholm Bokseklub, hvor planerne blev præsenteret.

Ideen stammer fra Jysk Amatør Bokse Union (JABU), hvor man har indset, at det er ved at være nu, hvis man skal genskabe interessen for amatørboksning.

Vi har taget initiativet i forbundet, og i særdeleshed i Nordjylland har vi mødt rigtig stor opbakning, hvor alle klubber sådan set har meldt deres interesse, siger Finn Laumann, der er næstformand i JABU.

- Samtidig går vi så ind fra forbundets side og støtter økonomisk ved at betale for kamplerede og dommere samt lægen ved stævner, hvor der bokses mere end otte kampe, siger han.