Stort flyshow aflyses i Blokhus: Her er forklaringen

BLOKHUS:Der var søndag lagt op til et storslået show på stranden i Blokhus, hvor propelfly og veteranfly skulle underholde publikum og derefter lande på stranden.

Det bliver desværre ikke muligt at se de mange forskellige fly, da Blokhus Fly-in har set sig nødsaget til at aflyse årets arrangement.

Erhvervsforeningen Destination Blokhus, der er arrangør af Blokhus Fly-In, skriver i en pressemeddelelse, at det er en kombination af de vejrmæssige udsigter, de fysiske forhold omkring banen og parkeringsforholdene for flyende, som gør, at det ikke er forsvarligt at gennemføre Fly-in på stranden.

- Det er med stor ærgrelse at arrangementet aflyses efter mange måneders forberedelse, men sikkerheden kommer forud for alt andet, siger eventansvarlig Jannie Ratke, som ser frem til at showet vender tilbage næste år.

- Vi håber dog på vejrguderne igen vil tilsmile os i 2023, så vi atter kan invitere til højtflyvende oplevelser i Blokhus