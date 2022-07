Strandgæst hørte bump i camper - så brød politiet døren op

BLOKHUS:En ældre tysk turist kan takke en vaks strandgæst i Blokhus for, at han i sidste øjeblik fik livsvigtig hjælp.

Efter en lang, hed sommerdag modtog Nordjyllands Politi tirsdag aften en anmeldelse fra strandgæsten, som havde undret sig over, at en tysk autocamper havde holdt længe på stranden i den nordjyske ferieby - og at der på et tidspunkt havde lydt et bump inde fra køretøjet.

En patruljevogn blev sendt til Blokhus, og da de nåede frem, kunne de høre en svag stemme inde fra autocamperen.

Øjeblikkeligt brød politifolkene døren op, og inde i den glohede autocamper fandt de den ældre, tyske mand voldsomt dehydreret. Han blev straks fragtet med ambulance til skadestuen, oplyser Nordjyllands Politi i sin døgnrapport.