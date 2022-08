Rengøringsstrejke: - Vi er utrygge

AABYBRO:En rengøringsvogn står - meget symbolsk - forladt på rådhusgangen i Aabybro. Normalt er det Lone Nielsen, der håndterer vognen, men tirsdag havde hun sammen med syv andre kollegaer indledt en strejke, hvilket betød, at der ikke var nogen, som tog sig af rengøringen på en række skoler og på rådhuset i Aabybro.

I stedet havde medarbejderne taget plads i demokratiets lokale højborg, byrådssalen, i håb om, at deres protest vil ændre på deres situation.

- Jeg er så ked af, at det er endt sådan her, for vi er alle glade for vores arbejdsopgaver, men vi vil behandles ordentligt og reelt, siger Lone Nielsen.

Rengøringsmedarbejderne havde taget plads i byrådssalen - her er det Dorthe Poulsen, Helle Madsen og Karen Larsen i samtale med René Olsson fra 3F Midtvendsyssel.

Rengøringsmedarbejderne forsøgte allerede i juni at råbe kommunalbestyrelsen op, da de sendte et åbent brev, hvori de beskrev deres arbejdsdag som ansatte hos det private rengøringsselskab, Rengoering.com, som Jammerbugt Kommune har udliciteret rengøringen i de kommunale institutioner til.

Blandt andet var der fejl i lønudbetalinger, manglende pensionsindbetalinger og manglende rengøringsremedier. Enkelte ting er forbedret - herunder de manglende indbetalinger til pension. Der er dog fortsat problemer.

- Set fra mit bord har virksomheden ikke ændret adfærd - vi får løbende nye sager, som indikerer, at der er problemer, siger faglig medarbejder hos 3F, René Olsson, der tirsdag var til stede i byrådssalen i Aabybro.

Her skulle han orientere medarbejderne om, at dagens arbejdsnedlæggelse var overenskomststridig. Ikke dermed sagt, at der ikke er forståelse for medarbejdernes situation.

- Jeg forstår deres frustrationer, for de problemer, de skitserer, er reelle nok. Det er faktuelt korrekt det, de fortæller, men som overenskomstbærende fagforening har vi pligt til at bede dem genoptage arbejdet, imens vi forhandler med virksomheden, siger René Olsson, der havde fået følgeskab af Mette Vestenbæk.

Hun er ligeledes faglig medarbejder og samtidig næstformand hos 3F Midtvendsyssel. Derudover er hun medlem af kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune for Socialdemokratiet, og de frustrerede medarbejdere gjorde indtryk på hende.

- Det er helt skørt, og der skal ikke herske tvivl om, at det er en mærkesag for mig at få hjemtaget rengøringen, siger hun.

Opbakning til Louise

I juli blev deres kollega, Louise Kær Nielsen, afskediget, og det kom som en overraskelse. Hun var en af frontfigurerne i kritikken af arbejdsvilkårene og hendes fyring har også haft indflydelse på beslutningen om at nedlægge arbejdet.

- Det er ikke hendes faglige kompetencer, der bliver klaget over, men udelukkende fordi hun udtrykker sin holdning og beskriver vores hverdag, siger Dorthe Poulsen og fortsætter:

- Det er ikke retfærdigt, at man i 2022 ikke kan få lov til at kæmpe for bedre arbejdsvilkår, uden at det koster én jobbet.

Tyndslidte nerver

Utilfredsheden med kollegaens fyring og manglende løn og feriepenge er dog ikke det eneste, som nu har ført til den nuværende arbejdsnedlæggelse. De beretter om et tiltagende psykisk hårdt arbejdsmiljø.

- Vi føler ikke, at de stoler på os, og vi er utrygge, siger Ann Christensen.

Senest har den utryghed fået ny næring, da Helle Madsen fik en skriftlig advarsel over mangelfuld rengøring på en skole. Hun har været ansat i 18 år - først i Jammerbugt Kommune og nu altså hos Rengoering.com.

Helle Madsen har gjort rent på skoler i Jammerbugt Kommune i 18 år og har nu fået en advarsel på grund af mangelfuld rengøring.

- Der er tale om et område, som en kollega og jeg gør rent, og der er blevet taget et billede af området om eftermiddagen, som skal dokumentere, at der ikke er gjort ordentligt rent. Men det er klart, at området kan nå at blive beskidt fra, at jeg har gjort rent om morgenen og til om eftermiddagen, når der er mange elever, siger hun.

- Jeg har det efterhånden sådan, at de lige så godt kan komme med fyresedlen, for det her er for opslidende, siger Helle Madsen med tårer i øjnene og får støtte fra sin kollega, Karen Larsen.

- Det er en uretfærdig advarsel, for er der nogen, der er pertentlig med sit arbejde, er det Helle, siger Karen Larsen.

Strejke eneste udvej

Selv om strejken er overenskomststridig, og der derfor er konsekvenser forbundet med deres handling, er der intet andet alternativ til denne strejke, mener de.

- Nok er nok - vi gør en stor indsats, og vi vil behandles ordentligt. Vi må fortsætte med at strejke, indtil skolerne reagerer, for det er det eneste våben, vi har, lyder det fra gruppen af medarbejderne.

- Vi har erkendt, at der kommer en konsekvens af denne strejke på den ene eller anden måde, men vi kan ikke blive ved med at være i det her.

Endnu er det uvist, hvornår de vælger at genoptage arbejdet.

Det lykkedes ikke tirsdag at indhente en kommentar fra Rengoering.com.