Stribe indbrud i fritidshuse: To gamle kendinge anholdt

VENDSYSSEL: Flere fritidshuse i Vendsyssel har været målene for tyveknægte i de seneste dage. Således kan politikommissær Kenneth Ginnerup, Nordjyllands Politi i Hjørring fortælle, at der det seneste døgn er indløbet anmeldelse om seks indbrud i dels Hjørring, dels Jammerbugt Kommune.

Et af indbruddene gik ved middagstid onsdag ud over et fritidshus på Nordvestvej i Saltum. Her spottede et vakst vidne dog tyvenes bil og noterede bilens nummerplads. derfor kunne betjente fra Nordjyllands Politi kort efter anholde to indbrudstyve på henholdsvis 27 og 22 år på deres bopæl i Dybvad med tyvekosterne fra indbruddet i Saltum - blandt andet et stort fladskærmstv.

Det fortæller politikommissær Peter Skovbak fra Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

– Det er to, som vi kender særdeles godt. De har en række verserende sager, og derfor bliver de også fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Hjørring i løbet af torsdagen med henblik på at få dem fængslet, da på grund af de gentagne indbrud, vi mener, de står bag, samt på at vi skal have efterforsket deres gerninger, forklarer politikommissæren.

Designermøbler

Ved alle indbruddene er der stjålet designermøbler og lamper.

I Hirtshals gik indbruddet ud over et fritidshus på Wollervej. Indbruddet er sket mellem den 21. november og den 12. december. Et vindue er blevet brudt op, og så har tyvene stjålet to Wegner Butterfly stole.

I Blokhus er det gået ud over et fritidshus på Jægervænget i tidsrummet fra 25. november til 12. december. En rude er aflistet og fire syverstole med cognacfarvet læder, en blå og hvid PH lampe, et Piet Hein bord, en Kitchen Aid røremaskine, Kaj Bojesen abe samt Vip toiletudstýr og en dyne - formentlig til at bære de stjålne genstande væk i.

Ved et andet indbrud i et fritidshus på Redningsvejen i Brovst. Her skulle det være Wegnermøbler, der er blevet stjålet, men det er der ikke endeligt overblik over endnu. Det indbrud er sket mellem 10. og 12. december.

Der har også været indbrud i et fritidshus på Thisted Landevej ved Birkelse. Her har tyvene brudt et vindue op og været inde, men tilsyneladende ikke stjålet noget.

Ved det sidste anmeldte indbrud - på Hune Torp Klitvej - er der heller ikke overblik over det stjålne, da ejeren af huset ikke var på stedet, da indbruddet blev anmeldt. Indbruddet er sket den 12. december klokken 21.20, for da gik alarmen i huset.

Færre indbrud i villaer

Trods de mange indbrud i fritidshusene er politikommissær Kenneth Ginnerup fortrøstningsfuld:

– Vi havde den store aktion forleden mod indbrudsmiljøet, så det tryk tror jeg har en gavnlig effekt på antallet af indbrud i villaer, siger Kenneth Ginnerup.

I Vendsyssel er der således kun anmeldt et indbrud i en villa i det seneste døgn. Det skete på Marklund i Frederikshavn, hvor et vindue er brudt op, og der er stjålet 35 kartoner cigaretter af mærket rød Prince. Der er også fjernet et smykkeskrin og smykker, et Gucci ur samt en Kaj Bojesen abe og flere Kählervaser.