Stuehus i flammer: Kun ydervægge tilbage

FJERRITSLEV: Nordjyllands Beredskab har tidligt mandag morgen haft travlt med at slukke en brand på et nedlagt landbrug på Alvejen 314 vest for Fjerritslev.

Det oplyser vagtchef Poul Fastergaard fra Nordjyllands Politi.

Ifølge vagtchefen fik politiet en anmeldelse om branden via 112 klokken 03.49.

Indsatsleder Ole Leonhard fra Nordjyllands Beredskab fortæller fra stedet, at stuehuset var helt overtændt.

- Vi fik stoppet ilden fra at brede sig til en længe, men på stuehuset står kun ydervæggene tilbage, siger han.

En mandlig beboer på ejendommen blev kørt med ambulance til sygehuset for at blive undersøgt for røgforgiftning, men ingen er kommet alvorligt til skade ved branden. Der var ingen dyr på gården.

I alt var 13-14 mand fra Nordjyllands Beredskab i Brovst og Fjerritslev tilkaldt for at slukke branden.

Årsagen til branden er endnu ukendt.