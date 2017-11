Stuehus reddet ved ildebrand

SALTUM: Nordjyllands Beredskab i Jammerbugt blev tirsdag aften kaldt til ildebrand på Højensgaardsvej, Saltum.

Indsatsleder Claus Hermansen fortæller, at der var tale om et nedlagt landbrug, og ilden var opstået i staldbygningen. Der var ingen dyr i bygningen, og der var heller ikke fare for mennesker ved ildebranden.

Til gengæld udbrændte staldbygningen stort set.

- Men det lykkedes at redde stuehuset samt en gammel lade, fortalte Claus Hermansen ved 21.30-tiden. Her var der styr på branden, men der ventede endnu nogle timers slukningsarbejde - blandt andet fordi der var noget halm i bygningen.

Ifølge vagtchef Karsten Højrup, Nordjyllands Politi skal teknikere skal nu prøve at finde frem til brandårsagen.