Superflot skole på vej - så dyr bliver den

Den nye skole i Jetsmark, som skal stå klar til skoleåret 2023-24, bliver superflot. Det var i hvert fald det indtryk, som deltagerne på mødet på Skolecenter Jetsmark, Kaas, fik, da der blev givet en opdatering på projektet og ikke mindst en rundvisning på byggepladsen efterfølgende.

Projektet med det nye skolecenter har efterhånden været undervejs i en længere periode. I mellemtiden er indskolingsklasserne blevet samlet i Pandrup, og mellemtrinnet og udskolingsafdelingen har været i Kaas i nogle år. Om halvandet år samles det hele i den nye skole på Kirkevej i Jetsmark.

Tilbage i 2017 besluttede kommunalpolitikerne i Jammerbugt Kommune, at det bedre kunne svare sig at bygge noget nyt og moderne fremfor at renovere de to ældre skoler i Pandrup og Kaas.

- Og så er der også en gevinst ved at samle skole, idrætscenter og Kirken i Jetsmark, sagde Diane Aarestrup (S), inden mødet gik i gang og formanden for børne- og familieudvalget, Susanne Møller Jensen (S), bød velkommen.

- At vi nu kan vise rundt på pladsen er en vigtig milepæl. Inden vi tog beslutningen om at bygge nyt, undersøgte vi mulighederne for at renovere. Men vi ville have en ny og fremtidssikret skole. Jeg håber, at der ikke kun kommer lys i vinduerne men også i øjnene hos personale som elever, siger Susanne Møller Jensen, som dog ikke tør spå om, hvem der kommer til at indvie den nye skole.

I 2016, da skolen i Aabybro blev indviet, kom kronprinsesse Mary og klippede den berømte snor.

Susanne Møller Jensen tør ikke håbe på, at det kunne blive en realitet igen.

- Men det kunne da være sjovt, hvis det var en af kronprinseparrets børn, der kom, siger Susanne Møller Jensen.

Det nye skole har en vigtig rolle for kommune såvel for lokalsamfundet.

- Det bliver en skole med plads til 625 elever, SFO og forskole. Men vi bygger også et kulturcenter for borgerne i Kaas, Pandrup og Moseby. Det bliver et sted, hvor der skal være liv i bygningerne om aftenen, siger udvalgsformanden.

Grunden, der bygges på, er på 80.000 kvadratmeter, hvoraf den nye skole kommer til være på 8800 kvadratmeter.

- Byggegrunden er på 11 fodboldbaner og hele projektet løber op i 152 millioner kroner, siger Susanne Møller Jensen.

Området bliver med stier, kunstige søer og let kuperet terræn. Skolen bliver inddelt i fløje med hver sin indgang.

Udskolingen kommer til at høre hjemme på førstesalen, og de får også en tagterrasse.

Projektet gik for alvor i gang i marts 2021, og entreprenøren skal aflevere skolen til maj næste år.

Skoleleder Randi Manny Lausten glæder sig.

- Det er spændende med et kæmpestort byggeri. Æstetik skaber rammerne for at indspirerende arbejds- og læringsrum, siger skolelederen.