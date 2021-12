Sussi og Leo må kapitulere - lagt ned af corona

SALTUM:Ingen kan vide sig sikker for den globale pandemi med coronavirus. Smittetallene tordner igen i vejret herhjemme, sygdommen sniger sig ind alle vegne, og nu har den også fundet frem til den musikalske duo Sussi og Leo.

Det havde parret ikke regnet med, da de i søndags med udsigt til en travl uge lagde en glad adventsvideo ud til deres følgere på Facebook.

Onsdag aften blev de imidlertid begge dårlige, og før et planlagt spillejob for Røde Kors i Skærbæk torsdag tog de derfor begge en kviktest i Tønder.

Den viste sig at være positiv, så nu ligger Sussi og Leo nu syge og isoleret med covid-19 på deres landejendom mellem Saltum og Vester Hjermitslev.

- Jeg synes, jeg har det lidt bedre i dag. Leo har det ikke ret godt. Han føler sig noget vag, men han lever da, fortæller Sussi.

Parret, som i år fejrer 50 års jubilæum, er begge blevet 66 år, og dermed har de begge nået en alder, hvor covid-19 kan være et særdeles ubehageligt bekendtskab.

Særligt når man ikke er vaccineret, og Sussi fortæller, at hverken hun eller Leo er blevet det, for da det først blev en mulighed, havde parret for travlt med at køre land og rige rundt for at indhente det indtægtstab, de fik under den første "dans" med coronapandemien.

- På et halvt år har vi kørt, hvad vi normalt gør på et år. Der har været virkelig travlt, siger hun.

Fortryder I nu, at I ikke er blevet vaccineret?

- Nej, det gør vi ikke. Vi har haft så travlt, at vi ikke har kunnet overskue at blive det, konstaterer Sussi.

Med en travl koncertkalender har hun ikke noget bud på, hvor parret er blevet smittet.

- Det er svært at sige, for jeg synes ikke, vi har været i nærkontakt med nogen den sidste tid. Fordi vi har spillet så mange steder, har vi netop tænkt meget på at holde afstand til folk - både for deres og for vores egen skyld. Jeg kan slet ikke forestille mig. hvor det er sket. Det kan jo lige så godt være der, hvor jeg var inde for at købe gas til vores autocamper, funderer Sussi.

Nu tvinger smitten dem så til at isolere sig på deres landejendom. Det betyder aflysning af et job på Damhuskroen i Rødovre i aften, ligesom parret heller ikke dukker op til det private arrangement på Løgstør Park Hotel lørdag aften, som deres bookingkalender sladrer om, at de var hyret ind til.

- Det er lidt ærgerligt, at vi ikke lige kunne kravle over de job, vi har nu og så lægge os med corona i julen. Det havde da været hyggeligere, siger Sussi.

Hun håber, at parret er klar til at stå på en scene igen 21. december, hvor der ifølge tour-planen venter et job på Café Parasollen i Viby, ligesom de også nødig misser jobbet nytårsaften på Løgstør Park Hotel.

Mens den musikalske duo kæmper for at komme på benene igen, så de kan genoptage deres flittige landevejsturné, sørger familien for, at de ikke løber tør for fornødenheder.

Man hører så meget om tab af smags- og lugtesans. Er det sket for jer?

- Næh. Jeg har lige spist en leverpostejsmad, og den smager lige så godt, som den plejer, lyder det fortrøstningsfuldt fra Sussi.