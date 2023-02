Sussi sender tak til personalet på Hjørring Sygehus

NORDJYLLAND:Sussi sender søndag aften en varm hilsen til personalet på Hjørring Sygehus, som har taget sig godt af hendes Leo, mens han har været indlagt.

Det sker på Facebook og Instagram. Hun skriver, at Leo aldrig har været glad for sygehuse - men at han foretrak Hjørring.

Sussi takker også for den omsorg, hun selv har fået - og sender et knus til også hjemmeplejen og alle andre, som læser med.