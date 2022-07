Svær start - men nu lysner det for regionsklinikken i Pandrup

PANDRUP:Der ånder forholdsvis fred og ro denne højsommerdag på regionsklinikken i Pandrup. Et par patienter har taget plads i venteværelset, mens to sygeplejersker bevarer telefonopkald. Efter en udfordrende start er der så småt ved at være oparbejdet rutiner blandt såvel nye som gamle medarbejdere.

Det er en stor opgave for Region Nordjylland at ovetage driften af en klinik. Men i dette tilfælde har opgaven været ekstra stor, idet den, med sine omkring 6.000 patienter, er regionens største regionsklinik. 1. juni skulle der tages nye edb-systemer i brug, men det er gået forholdsvis let. Den største udfordring har været det voldsomme pres, der har været på telefonerne, hvilket har afstedkommet klager fra patienterne. Endvidere har der været mange henvendelser ved skranken, som også har betydet ekstra travlhed hos personalet.

Region Nordjylland overtog lægeklinikken i Pandrup 1. juni, og det har været en udfordrende start, medgiver Anja Kokholm og Jesper Rødtnes.

Ifølge leder af Regionsklinikker i Region Nordjylland, Anja Kokholm, skyldes en del af presset på telefonen, at borgerne - af uvisse årsager - har fået besked på at vente med at kontakte klinikken til efter den 1. juni, hvor altså Region Nordjylland overtog driften. Det afstedkom selvsagt en strøm af telefonopkald, hvor mange endte i kø.

Klinikken i Pandrup er en af i alt seks regionsklinikker.

- Den situation gav ekstra pres på både telefonerne og på klinikkens personale. Nogle patienter er mødt op på klinikken, hvis ikke de har kunnet komme igennem på telefonen. Det opfordrer vi dog til, at man ikke gør, da det er med til at øge telefonkøen, idet det er de samme erfarne sygeplejersker, der betjener skranken som telefonerne, fortæller Anja Kokholm.

I forbindelse med at Region Nordjylland overtog klinikken, har den lange ventetid i telefonen mødt kritik fra patienter, og har fået flere til at møde personligt op i klinikken. Det er dog ikke hensigtsmæssigt, påpeger Anja Kokholm.

For at afhjælpe problemet er antallet af telefonlinjer nu udvidet fra ti til tyve, og lægefaglig ansvarlig hos Region Nordjylland, Jesper Rødtnes, fortæller, at det har taget toppen af telefonkøen.

- Det er ikke ensbetydende med, at man ikke oplever kø - særligt om morgenen - men vi kan ud fra vores telefonstatistikker se, at det har hjulpet, siger han og tilføjer, at der altid er mulighed for at få akut hjælp, hvis man sidder i telefonkø.

- Der har man muligheden for at trykke på en tast, og så kommer man i kontakt med en sygeplejerske med det samme. Her er det dog vigtigt at skelne mellem akutte og ikke-akutte henvendelser, siger han.

Fire af de daværende medarbejdere, tre sygeplejersker og en sekretær, har valgt at fortsætte i den regionsdrevne klinik, mens foreløbigt to nye læger, en sygeplejerske og en ledende sygeplejerske er kommet til.

- Vi oplever en generel udfordring med at rekruttere læger og dertil kommer, at vi overtog klinikken lige op til en sommerferie, hvilket har givet udfordringer i forhold til ansættelser. Men det er ikke sådan, at vi har reduceret antallet af medarbejdere, fortæller Jesper Rødtnes, der tilføjer, at vejen til at skaffe flere læger og sygeplejersker er at skabe en attraktiv arbejdsplads.

- Vi kan ikke konkurrere med timepriser på 1600 kroner, som vi ser nogle steder. Til gengæld kan vi skabe nogle attraktive og fleksible arbejdsvilkår, som vi ved har stor betydning for særligt yngre læger, siger han og fortæller, at et af grebene eksempelvis er at tilbyde, at lægerne kan arbejde tre uger i træk og herefter have fri en uge.

- Denne fleksibilitet sammenholdt med at vi har en kompetent og dygtig sygeplejerskestab, som kan bakke op om lægernes arbejde, tror vi, kan medvirke til at skabe en attraktiv arbejdsplads, siger han.

- Vi ønsker det allerbedste for patienter. Derfor er det vigtig for os, at der bliver skabt ro og stabilitet, så både patienter og personale føler, at det er et skønt sted at komme, siger Anja Kokholm.

Efter sommerferien er planen at etablere et brugerråd, hvor patienterne kan komme med deres indspark.

- På den måde får vi indsigt i, hvor vi har udfordringer og tilsvarende kan vi få skabt en gensidig forventningsafstemning, siger Jesper Rødtnes.