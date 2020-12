Svært at få grønt lys til vindmøller i Udklit

Der blev ikke ligefrem givet grønt lys for Fjerritslev Fjernvarmeværks planer om fire vindmøller i Udklit ved Fjerritslev, da borgmester Mogens Christen Gade (V) onsdag tog imod knap 500 underskrifter imod planernen.

De mange protester gjorde indtryk - og de mange kommentarer, som borgerne har tilføjet, vil blive læst og påskønnet, lød det fra borgmesteren.

I forvejen er projektet ikke højt på den kommunale dagsorden:

- Vi har ikke planer om nye vindmølleområder i Jammerbugt Kommune, lød det - igen - fra Mogens Gade.

Et synspunkt, som han ikke står alene med, og som han heller ikke har lagt skjul på. Men det har ikke fået fjernvarmeværket til at opgive planerne om møllerne i Udklit. Møllerne skal stå i nærheden af fjernvarmeværket, som mener, at de generer færrest ved at blive rejst i Udklit frem for et tættere bebygget område nær værket.

Vindmøllerne kommer til at stikke op lige her melem de to træer på bakken, hvis projektet gennemføres. Foto: Martin Damgård

- Men der er måske smartere måder at gøre tingene på end lige det her projekt, siger Mogens Gade. Borgmesteren undrer sig samtidig over, at fjernvarmeværket ikke for alvor synes at være interesseret i dialog med borgerne og forbrugerne.

Selv siger han tak for det store engagement, som borgerne har lagt i sagen.

'- Det er konstruktivt. Borgerne er jo kommet med en lang række konkrete og seriøse spørgsmål. Det er vigtigt, at projekter som det her er lokalt forankret og har lokal opbakning. Det ser ikke ud til at være tilfældet.

Men hvis fjernvarmeværket fastholder sit projekt er det op til kommunalbestyrelsen at beslutte, om det skal være go eller nogo, understreger han.

Ove Albrektsen, der selv er fjernvarmeforbruger, gjorde opmærksom på, at ikke kun de lokale borgere i Udklit har skrevet under på protesterne:

- Der er underskrivere fra hele landet og fra mange sommerhusejere, der nærmest får vindmøllerne i baghaven, hvis projektet realiseres.

Ove Albrektsen - med mundbind - afleverede de mange underskrifter imod vindmøllerne til borgmester Mogens Christen Gade (V). Foto: Martél Andersen

- I har en klar markering omkring hvor klogt I mener det her er. Og det er en del af den demokratiske proces. Det havde været skønnere, hvis det havde været muligt at gennemføre de planlagte borgermøder, men det er jo gået i vasken på grund af corona. Den direkte dialog med borgerne er en vigtig del af demokratiet, mener borgmesteren.

Borgerne har haft svært ved at komme i dialog med fjernvarmeværket. Men lokalt ejerskab og lokal opbakning er vigtig, når det drejer sig om projekter i denne størrelsesorden, siger Mogens Gade.

- Det er nødvendigt at tage en grundig debat, også selvom den bliver langvarig og det oprindelige projekt måske endda bliver overhalet af noget smartere. Vi mangler også en overordnet klimaplan fra politikerne på Christiansborg. Skal møllerne i fremtiden ud på havet, så skal vi jo ikke genere folk med landvindmøller.

- I forvejen ligger der på borgmesterens bord en hvidbog om kommunens planstrategi med en lang række høringssvar - og her fylder vindmøllerne i Udklit også godt op med 40 siders kommentarer - og fylder omkring halvdelen af det samlede værk.