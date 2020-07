Svejsearbejde bredte sig fra traktor til tag

TRANUM:Hurtig indsats fra Nordjyllands Beredskab betød onsdag først på eftermiddagen, at en brand på en landejendom på Lunde Mark nær Tranum ikke udviklede sig slemt, som den kunne have gjort.

Ifølge indsatsleder Dorthe Krogh fra Nordjyllands Beredskab tyder noget på, at det var svejsearbejde på en traktor i et maskinhus, som pludselig fik næring og bredte sig til tagkonstruktionen i bygningen, der er bygget sammen med yderligere to bygninger på adressen.

Beredskabet fra stationen i Fjerritslev var dog hurtigt fremme på adressen og fik sat gang i brandslukningen, og hurtigt fik de assistance af en stigevogn fra Brovst og en tankvognen fra stationen i Aabybro.

Traktoren, hvor branden startede, udbrændte. Foto: Jan Pedersen

- Lige nu er vi i gang med efterslukningen. Vi har fået begrænset branden til den bygning, hvor ilden startede. De andre bygninger er ikke i fare, oplyser Dorthe Krogh.

I alt 16 brandfolk fra de tre stationer i Jammerbugt har arbejdet med at bekæmpe branden på landejendommen.