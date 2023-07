Pas på: Sådan mistede nordjyde 12.000 kroner

NORDJYLLAND:Nordjyllands Politi advarer om flere tilfælde af svindel og svindelforsøg, hvor personer ringer og siger, at de er fra banken eller politiet - i forsøg på at få udleveret personlige oplysninger om betalingsskort og PIN-koder.

I mandags gik det det ud over en 67-årig kvinde i Aabybro. Efter et telefonopkald fra en svindler, mødte en person op på hendes bopæl og fik udleveret kvindens betalingskort, og kort efter var der hævet 12.000 kr. på kvindens bankkonto.

Det er langtfra første gang, at nordjyder bliver ringet op af personer, der hævder at være fra en bank eller politiet. Typisk siger svindlerne, at der er sket misbrug af borgerens betalingskort eller netbank, og at de derfor skal have visse oplysninger.

De seneste dage har politiet blandt andet fået anmeldelse om svindelnummeret i Aabybro samt to lignende fupopkald til personer i Hjørring. I de to sidste tilfælde fattede borgerne dog mistanke og nægtede at udlevere personlige oplysninger.

Politi og banker ringer aldrig for at få udleveret personlige oplysninger som for eksempel kortnumre og PIN-koder, understreger politikommissær Thomas Albrektsen fra Nordjyllands Politi.