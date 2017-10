Svinkløv Badehotel har fået dispensation

SVINKLØV: Svinkløv Badehotel kan blive genopført med samme beliggenhed og form som det oprindelige fra 1925. Det er nu en kendsgerning, efter at Kystdirektoratet har givet dispensation fra klitfredning.

Den ikoniske gråmalede træbygning fra 1925, der rummede Svinkløv Badehotel, brændte ned til grunden i september 2016.

Nu har ejendomsselskabet Svinkløv Badehotel ansøgt og fået dispensation til at genopføre og udvide badehotellet inden for klitfredningslinjen.

- Svinkløv Badehotel kan blive genopført i klitfredningszonen, fordi Naturbeskyttelsesloven gør det muligt at dispensere blandet andet i tilfælde af brand. Derudover har vi fundet mulighed i loven til at kunne give dispensation til en mindre udvidelse. Den vil blive brugt til at opfylde de gældende regler om varmeisolering, handicapadgang og brandsikkerhed, så gæsterne kan indlogere sig i et hotel, der lever op til nutidige krav, fortæller områdechef i Kystdirektoratet, Hans Erik Cutoi-Toft.

FAKTA Det nye Svinkløv badehotel Svinkløv Badehotel ligger ved Svinkløv Klitplantage på et areal ejet af Naturstyrelsen

Kælderetagen øges fra 450m2 til 912 m2 i det nye hotel

Det oprindelige antal værelser bliver bibeholdt

Ejendomsselskabet Svinkløv Badehotel står bag opførelsen af det nye hotel

Du kan se tilladelsen her

Dispensationen vedrører alene klitfredningen. Andre tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendige.

Dispensationen til udvidelsen er blandt andet givet, fordi bygningen skal bruges til hotelvirksomhed.

Den største udvidelse af hotellet er under jorden, hvor kælderen bliver dobbelt så stor som under det gamle hotel.

Her vil eksempelvis affaldshåndtering blive henlagt. Det betyder, at skure og depoter, der tidligere blev brugt til det, kan fjernes fra grunden.

Det genopførte Svinkløv Badehotel vil som tidligere blive drevet som hotel og restaurant i sommerhalvåret.