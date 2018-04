Svinkløv Badehotel rejser sig igen

SVINKLØV: Det vil nok ikke være helt rigtigt at skrive, at det nye Svinkløv Badehotel er begyndt at skyde op af jorden. For foreløbig går byggeriet mest nedad.

Det skyldes blandt andet, at der - som tidligere beskrevet her i NORDJYSKE - skal være fuld kælder under det snart genopførte hotel. Og netop kælderen og fundamentet er det, som man lige nu er i gang med.

- Det har været utroligt befriende at komme i gang - og at se hotellet begynde at materialisere sig, lyder det fra Steen Royberg, formand for Fonden for Svinkløv Badehotel.

Også hos det i øjeblikket hotelløse forpagterpar Louise og Kenneth Toft-Hansen var det en stor dag, da byggeriet begyndte.

- Det er jo nærmest en glædesrus at komme i gang. Det er en forløsning på lang tids arbejde, og derfor er det også forbundet med mange følelser, fortæller Kenneth Toft-Hansen.

Han indrømmer gerne, at perioden siden september 2016, hvor hotellet brændte, har været hård.

- Hvis der er nogen, der har savnet det hotel, så er det Louise og jeg. Og når nu hotellet igen begynder at blive visuelt for alt og alle, så føles det også som om, at vi omsider er kommet i medvind. Og det gør, at det er blevet lidt lettere at springe ud af sengen hver dag, siger Kenneth Toft-Hansen.

Ønskede tidligere byggestart

Den langvarige periode med frost i starten af året har i øvrigt forsinket byggestarten en smule.

- Vi ville gerne have været i gang i starten af året, siger Kenneth Toft-Hansen, der suppleres af Steen Royberg:

Både Steen Royberg (i midten) og Kenneth Toft-Hansen (til højre) glæder sig over, at byggeriet af badehotellet nu er startet. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

- Men vi regner stadigvæk med, at vi er klar til åbning mellem påske og pinse næste år. Vi kører stadigvæk efter den samme tidsplan, men planlægningsmæssigt har det betydet, at vi er nødt til at forcere processen lidt.

- Hvad betyder det?

- Vi køber blandt andet noget ekstra rådgivning, og vi presser også nogle ting lidt mere på tiden. Men vi er ved godt mod, fastslår Steen Royberg.

Gammel sjæl i nyt fundament

Som nævnt bliver der tale om et helt nybygget badehotel ved Svinkløv, men der er dog også gamle levn - eksempelvis i fundamentet.

Louise og Kenneth Toft-Hansen gemte nemlig lidt af den oprindelige sokkel fra det nedbrændte hotel - og de gamle rester er nu integreret i fundamentet til det nye.

[billede3

Om det skriver værtsparret på hotellets hjemmeside:

"Det føles så rigtigt at vide, at det originale Svinkløv for altid vil være en del af det nye. Ikke kun i historien, men nu også i materiel form. Et fint billede på hvordan det gamle hus danner vigtig og gennemgribende grobund for det Svinkløv, der ligger forude. De knuste sokkelrester kom til at ligge lige under hovedindgangen - i hjertet af hotellet. En rar tanke, der varmer".

Selv om det altså først er til næste år, at gæsterne kan besøge det genopbyggede hotel, så lover Kenneth Toft-Hansen, at der allerede til sommer vil være oplevelser på stedet.

- Der kommer til at ske en masse ting henover sommeren. Vi skal blandt andet have åbnet ishuset, men derudover kommer der også til at ske noget med noget mad. Men alt det kan vi først fortælle mere om lidt senere.

Sådan her kommer det genopførte Svinkløv Badehotel til at se ud. Illustration: Praksis Arkitekter