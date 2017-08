Svinkløv Badehotel tager form

JAMMERBUGT: Et nybygget Svinkløv Badehotel er rykket et vigtigt skridt nærmere. Jammerbugt Kommune har således givet landzonetilladelse til en genopførelse af hotellet, der brændte ned til grunden 26. september 2016.

Landzonetilladelsen er ganske vist kun et skridt på vejen mod en egentlig byggetilladelse - så mest interessant er det nok, at man af tilladelsen nu kan blive lidt klogere på omfanget af hotelbyggeriet.

Det oprindelige hotel, der blev opført i 1925, havde et grundareal på 700 kvadratmeter og et samlet etageareal (1. sal, stueplan og kælder) på 1.750 kvadratmeter.

Men ændrede krav i bygningsreglementet gør, at bygningsvolumenet vil værre noget større, når Svinkløv Badehotel er genopbygget. Til den tid vil grundarealet kunne blive 912 kvadratmeter, mens det samlede etageareal vil kunne blive 2.652 kvadratmeter.

Landzonetilladelsen kan frem til 1. september påklages til Planklagenævnet - og først derefter vil Jammerbugt Kommune have mulighed for at udstede en byggetilladelse.