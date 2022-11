Svinkløv Badehotel vinder fornem pris

JAMMERBUGT:Udgangspunktet var jomfruhummer, fanget med tejn i Skagerrak. Og kombinationen, som kokkene Emil Kirkegård og Oliver Bendi fra Svinkløv Badehotel kreerede var så dygtigt udført, at de to nu er hædret for at have lavet "Årets Ret med Fisk og Skaldyr 2022". En hæder, som også udløser en check på 20.000 kroner. Det skriver Landbrug & Fødevarer i en pressemeddelelse.

Der var ellers hård kamp mellem nogle af Danmarks bedste og dygtigste kokke om at vinde prisen. De nominerede kokke havde forinden præsenteret juryen for hver deres bud på en nyskabende ret med fisk og skaldyr.

Den. 28. november blev konkurrencen endelig afgjort, da spiseguiden White Guide – sammen med Landbrug & Fødevarer - havde inviteret Danmarks gastronomiske scene til deres årlige prisuddeling.

Selvom feltet var utrolig stærkt, gjorde vinderetten, som har sit udgangspunkt i jomfruhummer, sig alligevel bemærket hos den imponerede jury, der blandt andet sagde:

- Retten fremstår enkel, men overrasker med veludført kompleksitet og en vanvittig tilberedt jomfruhummer. Eksotiske, men genkendelige smage bidrager til en elegant brug af sødme og fedme. Kokkene fremviser højt teknisk niveau af tilberedning, der skaber en af de bedste jomfruhummerretter ever. Det ubestridte hovedemne præsenteres uhørt skarpt og tilberedt. En stor ret.

"Årets Ret med Fisk og Skaldyr" er støttet af Danmarks Fiskeriforening PO og Partnerskabet for fisk og skaldyr.

De øvrige nominerede i kategorien var restauranterne Formel B i København og Ruths Hotel i Skagen.