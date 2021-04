Svinkløv: Vi har været mindre udfordret end andre i branchen og får derfor overskud

SVINKLØV:I en branche, der har været hårdt presset af nedlukninger i forbindelse med Covid-19, skiller Svinkløv A/S sig ud.

Selskabet, der driver det berømte badehotel, kom ud af regnskabsåret med et overskud på 600.000 kroner. Langt mindre end året før, hvor overskuddet blev 3,6 millioner kroner.

- Vi har været udfordret af coronapandemien og valgte at søge dispensation, så vi kunne forlænge sæsonen med to uger i oktober og dermed fik efterårsferien med, forklarer administrerende direktør i Svinkløv A/S og kok Kenneth Toft Hansen, der driver Svinkløv Badehotel sammen med sin kone Louise.

Overskud trods corona Kilde: Cvr

Han peger på, at stedet netop har sommerstatus, og derfor slet ikke har åbent, som andre kolleger i branchen om vinteren. Andre steder har for eksempel travlt med firma-julefrokoster, og dem var der ingen af i 2020, da landets spisesteder var lukket ned.

Kenneth Toft-Hansen nævner også, at hans sæsonmedarbejdere var tålmodige, så da stedet kunne åbne, havde han personalet klar. I højsæsonen har de op mod 70 ansatte på lønningsliste heraf mange unge.

- Vi mødte stor forståelse fra vores faste sæsonpiger, som var villige til at vente på, at vi åbnede. Det er vi meget glade for.

I det nye regnskab fremgår det, at coronakrisen i branchen har tæret på selskabets egenkapital. Den er næsten halveret fra 5,2 millioner kroner til 2,8 millioner kroner.

- Nogle af pengene er brugt på at optimere på hotellet for eksempel har vi investeret i køleanlæg i vinkælderen og maskiner til pålægsproduktion.

I år er åbningsdatoen 18. maj, og som Kenneth Holm Hansen, siger, så er de heldige, at have masser af plads udendørs, og derfor mulighed for at gæsterne kan sidde med god afstand.

- I 2020 havde vi en god sommer, og vi er ydmyge og taknemmelige for den store opbakning fra lokalbefolkningen, fortæller Kenneth Holm-Hansen.