Synske Zinck: Vi får Brøndby

FODBOLD: Mange ville kalde det en overraskelse, at Jammerbugt FC tirsdag aften besejrede 1. divisionsduksene fra Vejle Boldklub med 3-1 i DBU-Pokalens anden runde. Men en mand var ikke overrasket overhovedet.

- Nu ved jo godt, at folk står og siger, at det er en overraskelse, men jeg havde jo kaldt den, da jeg stod og talte til sponsorerne inden kampen, griner Bo Zinck, der forudsagde en sejr på 3-1, og at holdet derefter vil trække Brøndby.

- Så den er vel sikker. VI gør klar til at byde Alexander Zorniger velkommen i Jetsmark, griner han.

Jetsmark nedspillede modstanderen tirsdag aften, parret med den gode sæsonstart i 2. divisions, så håber man at få en stor modstander, som kan byde op til dans på Sparekassen Vendsyssel Arena.

- Vi vil jo selvfølgelig gerne have en kamp mod en af de helt store nu. Så skal vi have den festlige aften, som alle her i klubben kan glæde sig til og fortjener, siger Bo Zinck.