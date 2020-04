Tilbud om psykologisk hotline

JAMMERBUGT:COVID-19 virus har sat sine tydelige spor i det danske samfund - også psykisk.

Derfor har Jobcenter Jammerbugt oprettet en telefonisk hotline. Her kan borgere og kommunalt ansatte i Jammerbugt Kommune henvende sig for at modtage telefonisk råd og vejledning af en autoriseret psykolog.

Telefonlinjen er for unge & voksne i alderen fra 15 år og op. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Den psykologiske hotline er for borgere og kommunalt ansatte, som oplever akutte og belastende reaktioner i forbindelse med COVID-19, og den situation det afføder i Danmark lige nu.

- Flere oplever et øget pres og bekymringer i forbindelse med coronaudbruddet. For at forebygge og afhjælpe de tanker, som både borgere og medarbejdere her i kommunen kan have, så har vi valgt at oprette et telefonisk tilbud gennem Jobcentret, hvor der er mulighed for at vende sine bekymringer, og finde ud af, om der er brug for yderligere hjælp, fortæller borgmester Mogens Christen Gade (V).

Ikke psykologbehandling

Den psykologiske hotline kan være behjælpelig med blandt andet at finde yderligere muligheder og tilbud, der er målrettet den specifikke henvendelse.

Der er også mulighed for at besvare spørgsmål relateret til bekymringer i forhold til Corona virus.

- Det er meget vigtigt at understrege, at tilbuddet ikke kan sidestilles med psykologbehandling. Vores psykologer assisterer primært ved at henvise videre til den rette hjælp, hvis de vurderer, at der er behov for det, og ellers med at lytte og snakke om de bekymringer, som den enkelte må have. Det er også vigtigt at understrege, at vi ikke optager journal eller opbevarer personlige data ud fra telefonsamtalerne, og er derfor anonym, forklarer sundheds- og arbejdsmarkedschef Jannie Knudsen.

Rådgivningen er gratis og anonym, for alle der ønsker det. Psykologerne kan træffes fra onsdag 22. april på alle hverdage i tidsrummet 10.00 til 12.00 på telefon 4191 1781.