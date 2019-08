To-årig forbrændt: Fik kogende vand ned over sig

BLOKHUS: En to-årig dreng blev onsdag aften alvorligt forbrændt, da han fik kogende vand ned over sig. Ulykken skete i den sydlige udkant af Blokhus.

Det bekræfter AMK-vagtcentralchef Jan Lindberg.

Han kan også bekræfte, at der blev sendt ambulance samt akutlægebil og lægehelikopter til Blokhus, ligesom der også blev sendt paramedicinere til ulykkesstedet.

Nordjyllands Politi blev kort før klokken 19 bedt om at køre eskorte for en ambulance, der kørte barnet til Aalborg Universitetshospital, bekræfter vagtchef Jesper Sørensen, Nordjyllands Politi.

Lægehelikopteren kom derfor ikke i aktion.

AMK-vagtcentralchef Jan Lindberg kan ikke sige mere om forbrændingerne, men bekræfter, at barnet er i live.

Han har ikke yderligere oplysninger om ulykken.

- Vi gør altid alt for at hjælpe patienterne, og her var der tale om et to-årigt barn, så der blev sat meget i gang, og det var derfor, vi sendte både akutlæge bil og helikopter, siger Jan Lindberg.