To biler stødt sammen: Hovedvej 11 spærret

ARENTSMINDE: Der skete et uheld på hovedvej 11 mellem Fjerritslev og Aalborg omkring kl. 9.35, hvor to biler stødte sammen på Røgildvej ud for krydset Ulveskovvej/Fristrupvej.

Vejdirektoratet oplyser, at der er spærret på stedet foreløbig frem til kl. 11, og der er etableret frakørsel mod Sønder Økse og frakørsel mod Vesterkær i begge retninger.

Flere ambulancer er sendt til stedet, og politiet dirigerer trafikken.