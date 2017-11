To byer er sikret læge

NORDJYLLAND: En ekstra udbudsrunde har i elvte time sikret en fast lægebetjening i Fjerritslev og Storvorde. Tusindvis af borgere i de to byer havde ellers udsigt til at skulle betjenes på anden vis fra årsskiftet.

For tre uger siden meldte Region Nordjylland ud, at ingen praktiserende læger havde budt på i alt syv ydernumre, der var annonceret ledige i de to byer samt i Gedsted i Vesthimmerland. Efterfølgende viste flere læger alligevel interesse for at byde, og derfor satte regionen en ny annonceringsrunde med kort svarfrist i gang.

Og udgangen er blevet, at ydernumrene i to af byerne nu pr. 1. februar eller umiddelbart derefter overtages af en praktiserende læge. Sundhedsloven har siden 2014 åbnet mulighed for, at en enkelt læge kan eje op til seks ydernumre.

I Storvorde blev den vindende tilbudsgiver på de tre ledige ydernumre læge Thomas Olsen, mens det i Fjerritslev var læge Kenny Birk Bøtcher, der fik tildelt de tre ydernumre her.